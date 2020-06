VOJVOĐANSKI KLUB: Izađite na izbore, ulica i nasilje nisu rešenje

Nevladina organizacija Vojvođanski klub pozvala je danas građanke i građane Vojvodine da izađu na predstojeće izbore i ocenila da je da je alternativa izborima “političko nasilje”.

“Alternativa izborima je političko nasilje, a to nije ni demokratski ni vojvođanski. Vojvodina, kao najevropskiji deo Srbije, zna da je Evropska unija snažno podržala učešće u izbornom procesu i da su sve zapadne demokratije unapred priznale legitimitet izbora, jer nikome savesnom nije u interesu ‘politika ulice’. Takvom politikom, Vojvodina je izgubila svoju autonomiju u jogurt revoluciji 1988. godine”, naveo je Vojvođanski klub u saopštenju za javnost.

Dodali su da se Vojvodina uvek branila mirnim i demokratskim metodama, a napadala nasiljem.

“Jedini način njene odbrane i danas je jačanje institucija, Skupštine i Vlade Vojvodine, u savezništvu sa građanima kojima je Vojvodina na srcu. U Vojvodini ne smeju pobediti snage koje žele slom vojvođanske ideje, u Vojvodini mora pobediti Vojvodina. Zbog toga, 21. juna 2020. godine – Vojvodina mora biti na prvom mestu, izađite za Vojvodinu”, poručio je Vojvođanski klub.

Ocenili su da “zaglušujuća buka Vučićevog režima i iracionalni potezi nacionalističke i proruske opozicije koja ga uporno održava na vlasti”, nisu opcije za građane Vojvodine.

“Nijedna od tih – ekstremnih centralističkih – opcija, ne vodi računa o Vojvodini. Niti je ikada vodila, niti će ikada voditi. Dosta nam je kvazi-spasilaca iz Beograda. Pozivamo da se uzmu u pamet i pojedine autohtone vojvođanske snage, koje do sada nisu ispunile očekivanja građana naše pokrajine”, poručio je Vojvođanski klub.

Ta nevladina organizacija je navela da je svesna da izbori u Srbiji nisu ni fer ni demokratski, kao što nisu bili ni prethodni, ali je posebno istakla da su izbori za Skupštinu Vojvodine, najviši predstavnički dom svih građana Vojvodine, “u potpunom zapećku” u odnosu na republičke parlamentarne izbore.

“Lideri ‘velikih’ stranaka nosioci su i kampanje za izlazak na izbore i kampanje za bojkot izbora, i ne pada im na pamet da se osvrnu na lokalne probleme u opštinama i gradovima Vojvodine. U tome im, i jednima i drugima, podršku pružaju oni iz Vojvodine kojima je više stalo šta misli beogradska čaršija, nego li njihova rodna Vojvodina”, naveo je Vojvođanski klub.

Dodali su da je danas, “osim u mislima i rečima”, Vojvodina prisutna još samo u pokrajinskim institucijama.

“Ako dopustimo da ih bez ostatka ispune nacionalističke i centralističke snage naprednjačkog režima, rizikujemo da se one do kraja uruše i okrenu protiv Vojvodine. Vojvodina ne može pobediti u Beogradu, ali može i mora pobediti u vojvođanskim gradovima i opštinama. To mora biti prvenstveni cilj ovih izbora”, poručio je Vojvođanski klub.

Podsetili su da je pad “zločinačkog režima SPS-a, JUL-a i radikala 1990-ih” počeo upravo nizom “malih” pobeda na lokalu u Vojvodini, a Skupština Vojvodine je bila prvo predstavničko telo koje je konstituisano nakon pada Miloševića, oktobra 2000. godine.

Kurir