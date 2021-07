BRAJAN RAŠIĆ JE SLIKAO POSLEDNJI KONCERT EJMI: Beograd treba da bude srećan što ju je video! To je sve rokenrol

Ejmi Vajnhaus je 18. juna 2011. godine imala poslednji koncert i to baš u Beogradu.

Pre deset godina slike u svet sa ovog nastupa na Kališu poslao je Branislav Brajan Radić, koji je u ispovesti za Kurir, govorio i tom događaju.

foto: Nikola Anđić

"I sad dođosmo do Ejmi. Mislim, i moja priča i karijera i sve... Kako sam mogao da znam da ću Ejmi Vajnhaus slikati poslednji put baš u Beogradu, ko je to mogao da zna... Ima tu puno stvari oko tog koncerta. Beograd je tu ispao nepismen, ali ne bih ga krivio. Mislim, to što su je psovali, što su vikali, što su je gađali pivom i sve to, razumeš? Ejmi je došla kao predgrupa Mobija. Njen ugovor je bio da 70 minuta nastupa, to nije bio njen koncert. Al' sve to što se desilo... Tuga", priseća se Rašić.

foto: Nikola Anđić

Fotografije s ovog nastupa izloženu su trenutno u Narodnom muzeju u Zrenjaninu.

"Znam njenog menadžera. On mi je rekao da Ejmi taj dan ništa nije unela u sebe, što je onda, kako bih ti rekao, još gore! Bila je normalna, a nenormalna, kapiraš?! Opasnija je to stvar nego da je uzela drogu.

Otišao sam posle Beograda u London. Išao sam na nastup njene nećake. Simpatična devojka koja lepo peva. Nismo znali da li će Ejmi da se pojavi. I došla je na njen koncert, otpevale su zajedno jednu pesmu. To je bio njen poslednji javni nastup. Što se, ipak, ne računa. Poslednji je bio u Beogradu.

Ali moram da objasnim: nešto se desilo što niko ne zna. Ljudi su ispljuvali koncert u Beogradu, ali... Nije ona to prvi put uradila. Slično sranje je napravila i u Brazilu. Ona je bila kao trke Formule jedan. Niko ne voli da vidi da se neko zapali, od takvih scena ti ostanu strahote. Ejmi se, kako da ti kažem, jednostavno zapalila. Bili smo svedoci istorije" priseća se Rašić.

foto: Dragan Kadić

On je Ejmi uporedio sa jednom domaćom zvezdom.

"Gledao sam ja više ljudi koji dođu na binu, a ne znaju za sebe. Na primer, Tifa. Bregović mi je lično rekao da od svih pevača Dugmeta najviše voli njega. Tifa samo pred izlazak na binu zvizne litru rakije, padne dole i ne zna za sebe, a sve je u redu. Ljudi pevaju uglas pesme i otkidaju... Ejmi je uradila isto i kažemo, eto, zajebala je... Nije ona ništa zajebala, Beograd treba da bude srećan što ju je video. To je rokenrol. I sve dobro, a i loše", završava Brajan Rašić.

