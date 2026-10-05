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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i kandidat za budućeg premijera, i danas je za volanom svoje škode i među narodom - nastavlja kampanju po Južnobanatskom okrugu, a prva stanica bio je Banoštor u opštini Beočin.

1/20 Vidi galeriju Vučić obilazi Južnobanatski okrug, izbori 2026 Foto: Kurir

Vučić u Petrovaradinu

Vučić je stigao u Petrovaradin gde su ga građani dočekali aplauzom, pa je odmah prešao na temu puteva rekavši da je veoma srećan što su ga tako lepo dočekali.

- Jedino da nastavimo da radimo, da nastavimo da radimo, da se borimo još snažnije, da dovodimo nove investitore, da dalje povećavamo plate, posebno da povećavamo penzije. Ja sam rekao da će penzije gotovo u potpunosti da prate plate, i to je za nas od najvećeg mogućeg značaja, jer penzionerima smo, bez obzira na to što smo značajno povećavali u prethodne 3-4 godine penzije, ostali dužni zbog onog perioda iz 2014. do 2017. kada su oni podneli najteži teret, rekao bih, i beskrajno zahvalan svim penzionerima na tome. Tako da će penzije ubrzano da rastu, ukoliko dobijemo vaše poverenje, biće sigurne kao i do sada.

- Ja mislim da će mnogo da znači kada se bude uradio ovaj četvrti most, i kada budemo uradili ceo put iza vas, čak i sa ove strane Dunava, dakle prema od Rakovca ka Suseku, ceo taj put ćemo da renoviramo, rekonstruišemo i uradimo da bude mnogo bolji, da sa obe strane možete da imate bolje puteve.

Vučić u Banoštoru

- Ako postanem predsednik vlade, uvešćemo red i disciplinu u naše škole i fakultete. Jednom zauvek tu priču moramo da završimo, poručio je Vučić brojnim građanima koji su se okupili da ga vide i čuju.

- Da odustanem neću nikad, poručio je okupljenim građanima iako potpuno promukao i bolestan.

- Da l sam previše govorio prethodnih dana ili pad imuniteta, bog će ga znati, rekao je što je dočekano povicima "Aco Srbine".

- Sad sam rekao onom dečaku, malenom Nikoli, kažem mu: kad misliš da ti je najteže, i kad misliš da ne možeš dalje, ni fizički, i kraj sveta, e tad sebi kaži: sad idem najjače. Guraj napred i pobeđuješ. E, tako je i sa mnom. Kad god mislite da sam neraspoložen i da postoji neki problem, ne postoji, boriću se još jače.

- U Banoštoru mnogo dugo nisam bio, možda još od 1994, ali put moramo da uradimo, baš je loš, kako je moguće da to nismo uradili, upitao je Vučić koji jedva govori jer promukao, ali je poručio da ima da kaže 3 važne stvari.

Aleksandar Vučić Banoštor Foto: Kurir

- Gledaćemo da uradimo najkasnije do marta ili aprila ako je to u redu za ljude ovde, rekao je na šta je usledio snažan aplauz. Dodao je i da je reč o divnom vinskom kraju, zatim kraju za agroturizam, ribolov...

- Ono što će možda da bude teže i duže, nije problem da damo 4 miliona za reni bunar ali hoću da probamo ako budem izabran za predsednika vlade, ja želim - jedna stvar je voda a druga zdravstvo i hoću da napravimo te dve stvari, velike rezultate i da rešimo jednom zauvek, kao put a ne da krpimo rupe!

- Mislim da je to najvažnije za budućnost, dodao je.

- Glas me ne služi, ali mozak me još služi. Što se industrijske zone tiče, ja mislim da je to najvažnije za budućnost. I ako budemo uspeli sa Inđijom da završimo, da dođe ovaj veliki broj ovih kineskih investitora iz oblasti robotike i tako dalje, onda ćemo da širimo.

"I još jednom da se ja zahvalim ljudima za Bačku Palanku sinoć"

- I još jednom da se ja zahvalim ljudima za Bačku Palanku sinoć. Ko god da je organizovao, neka vam je došlo i hiljadu iz Novog Sada, a nije, ali neka i hiljadu, hvala i njima. Stvarno, ljudi su, ono, napravili sinoć da sam se oduševio i baš srećan bio.

"Ako postanem predsednik vlade, uvešćemo red i disciplinu u naše škole"

Vučić je kazao i da će da se gradi novi most i da je sve potpisano sa Špancima a da je Sančez jutros raspisao izbore za 29. novembar, za svinjokolj, rekao je Vučić.

- Ako postanem predsednik vlade uvešćemo red i disciplinu u naše škole, rekao je Vučić.

"Kakav smo mi eksperiment bili" Vučić o dešavanjima u Francuskoj

- E, jeste videli jutros, ljudi, da vam malo kažem nešto, da samo vidite kako svet reaguje drugačije, odnosno kakav smo mi eksperiment bili?

- Jeste videli jutros u Evropskom parlamentu, francuski premijer Lekurni tražio od Evropskog parlamenta da se zabrani, da se ukine levica. Što?

- Pa zato što je ustanovljeno, nepobitno, francuska tajna služba, policija, ustanovili da levica stoji iza nereda, nemira i upada po školama. I zaključak je: ako dozvolimo da nam politika uđe u škole, mi više nemamo ni škole, nemamo ni državu, nemamo ništa.

- I kako su se odmah setili kad su oni u pitanju? A kad smo mi bili u pitanju, nemojte, pa demokratija, pa ovako, pa onako. Ja vam sad kažem, dakle, i nikome neću da se dodvoravam, makar izgubio izbore.

- Bolje da časno izgubiš izbore nego da lažeš narod. Pa da dobiješ izbore, a onda ništa ne ispuniš od onoga što si rekao.

- Ukoliko postanem predsednik vlade, uvešćemo red i disciplinu. Uvešćemo red i disciplinu na naše fakultete i u naše škole. Nisu nam potrebni novi zakoni, samo da se zakoni poštuju. Ne može fakultet da bude mesto gde ćete vi da ispisujete političke grafite. Za to, izađite na ulicu, idite na mitinge, radite šta god hoćete. Ovo ne može. Isti je slučaj i sa školom.

- Oni su nama, ovi njihovi forumi, gimnazija i ostala čuda su nama decu izvodili iz škola. Uništili nam najbolje škole, u Beogradu, u Novom Sadu i na mnogim drugim mestima. Ode nam dece koliko hoćete i u škole i na fakultete u Sloveniju, ispade Slovenija kao da ideš u Ameriku, a ne ne znam gde, samo zato što smo mi imali neodgovorne ljude ovde. Jednom zauvek tu priču moramo da završimo.

- Jednom zauvek. I da vratimo obrazovanje tamo gde mu je mesto, profesore da poštujemo, nastavniku da vratimo poštovanje. Ovo sad, niko ne poštuje nastavnika. "Šta su radili direktorima? Šta su radili nastavnicima? " To moramo da promenimo i mora drugačije da se pristupi svemu tome, rekao je Vučić.

"Čuj oni znaju kako" Vučić s narodom o Milovom sloganu, pozvao Srdanovića na duel 10. put!

Vučić je u obraćanju rekao da veruje u izbornu pobedu ali da neće biti lako jer su se svi ujedinili.

- Samo pogledajte Čanak, nije ni nos zapušio. Svom snagom. Podsetiću vas: kad je glasao za Koštunicu, morao je da laže narod da je zapušio nos. Sad nije ni nos zapušio, glasa za svoje. A samo razmislite kakvu politiku zastupa Nenad Čanak i koju politiku vodi. I samo, osim što je prodao Beočinsku cementaru zajedno sa Bojanom Pajtićem i ostalima, to sve stavite po strani. Samo razmislite šta će da rade i koliko će celu Vojvodinu da udaljavaju od Srbije. E, to će da bude njihova politika. I to je politika njihovih, i zato ne smeju da idu na duele.

- Jer kad im ja to kažem, oni ne smeju da kažu ni da jeste ni da nije. I zato će, evo, pitam danas, ovo mi je, ja mislim, deseti put: "Gospodine Srđanoviću, ajmo na TV debatu, ajmo na TV duel. " Evo, pozivam vas još jedanput. Nemojte da mislite da oni samo nemaju pojma. Mnogo je važnije, ako ja znam da mi mnogi od vas ne veruju kada vam to kažem.

- Jel' vi mislite da su slučajno uzeli slogan Mila Đukanovića? Mi znamo kako, čuj, oni znaju kako, čuj, Milo znao kako. Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. Dakle, nisu oni slučajno uzeli, zato što neko spolja voli da se igra simbolima. Ne mislite valjda da su Miloševića slučajno na Vidovdan odvodili? Nema slučajnosti da im daju namerno Mila Đukanovića slogan, za koji tobož niko neće da se seti, a znali su da ćemo da se setimo.

"Da, Putin glup i ne zna, on je neobavešten, a ti znaš"

- I nema promene tog slogana, ostao im je taj slogan, iako znaju da je Đukanovićev slogan. Zato što hoće da vam kažu: "Vodićemo takvu separatističku politiku. "Samo nemojte da mislite da su to slučajnosti. Oni sa Zapada, koji vode takvu politiku, koji takve stvari naređuju ovim plenumima i ostalima, oni odlično to znaju. Kao što, primetićete, bezbroj laži, bezbroj onih koji: "Ne, ne, ja volim Ruse, ali mrzim Vučića, Putin nije obavešten. " Da, Putin glup i ne zna, on je obavešten, a ti znaš. Putin, najbolje obavešten čovek na svetu, Si Đin Pinga i Donalda Trampa, sad on ne zna, ali ti znaš.

- On glup, ti pametan. Ne, on je pametan, i on odlično zna međunarodne okolnosti, zato tako i reaguje. I zato im je to toliko teško palo, zato što im padaju laži jedna za drugom u vodu. Ali dobro, vas molim da se borite, da se borite, da vam ne bude teško.

- Ja sam sinoć rekao u Bačkoj Palanci, ovde preko puta, nemojte da zaboravite koliko je Bačka Palanka dala za stvaranje jedinstva i za stvaranje jedinstvene Srbije. Ceo pokret je krenuo iz Bačke Palanke tada. I nemojte samo da nas vraćaju na to da nam Vojvodina postaje država u državi. A to će, zapamtite moje reči od danas: sve ostaje upamćeno, digitalno zabeleženo.

Pobede li ovi, zapamtite, to će im biti plan i program. Nije ih Čanak podržao zato što ih voli ili zato što ih ceni. Čanak nije glup, Čanak za njih misli da su budale. Ali Čanak, ja vam govorim šta on misli, i verujte mi, sve će da negira, ovo što sam vam rekao neće da negira. On misli za sve njih da su budale. I misli da su nesposobni. Ali on zna zašto to radi, radi zbog nečega što je mnogo važnije, to je ova veća, značajnija, viša agenda, a to je dalje srljanje u separatizam i dalje cepanje i rastakanje Srbije. Zato lepo da se mi pripremimo, da to pometemo, počistimo i pobedimo 25. i da završimo posao, zaključio je Vučić u obraćanju.

O 5. oktobru: Da vas podsetim na reči Svilanovića

- I, da, danas je 5. oktobar. Danas je 5. oktobar, dan kada je pala presuda Srbiji sa zapada po pitanju Kosova i Metohije, i po pitanju odlaska Crne Gore. Samo da vas podsetim na Svilanovićeve reči, rekao je: "Svi koji smo išli u Budimpeštu, pre nego što uzmemo pare, moramo da potpišemo.

- Morali su da potpišu da će da prihvate nezavisnost Crne Gore, koja je bila preduslov za kasniji pokušaj ocepljenja Kosova. Samo da to imate u vidu. Ja verujem da postoje ljudi kojima nije stalo do toga, a postoje ljudi kojima je stalo do države...

Podsetio je i da nije slučajno što je Milošević odveden u Hag baš na Vidovdan.

"Što imamo ponekad glupe zakone, majko rođena, ali moraš da ih poštuješ: "Čuvaj, Miloše, pare stranačke, čuvaj za izbore"

- Što imamo ponekad glupe zakone, majko rođena, ali moraš da ih poštuješ. Skupljali, štedeli, nismo trošili pare. Predsednik stranke vodio računa, ja mu govorio: "Čuvaj, Miloše, pare stranačke, čuvaj za izbore".

- Samo da vidite kakva ludost: ništa nismo trošili, čuvao pare za izbore. Mi sačuvali veliku sumu da potrošimo za izbore, i onda smo doneli jedan od najglupljih zakona, zajedno sa svima drugima, na inicijativu Odihra, ako se ne varam, Evropske unije, ne znam koga.

- Mnogo glup zakon. Dakle, mi smo sve po zakonu dobijali pare iz Skupštine, i sad te pare ne možeš da potrošiš ni pola što imamo. Zato što ne možeš da potrošiš, kažeš: "Što ti da potrošiš, a ovi drugi nemaju? " Šta ja da radim, što oni nemaju, kad smo mi štedeli, oni nisu.

- Ali šta da radite, to vam je. Mnogo smo takvih zakona koje ne razumem baš donosili, ali valjda neko u Evropi razume, pa oni misle da je to dobro. Bog će ga znati. Nisam uvek načisto sa svim.

"Čestitao sam jutros Miloradu Dodiku, Miniću i Željki"

- Čestitao sam jutros Miloradu Dodiku, Miniću i Željki,čestitao sam im ja još sinoć... Mile je tako govorio. Kaže Mile: "Četvrti je prvi korak, videćemo. Za mene je važno da prođe sve mirno. Na kraju, ja verujem u pobedu. Neće biti lako, jer su se svi ujedinili. Ali je dovoljno da pogledate, i neću vas više zadržavati.

"Radom i ljubavlju prema našoj državi, ovakve porodice grade budućnost Srbije"

U Banoštoru sam posetio porodicu Ačanski, vredne domaćine koji decenijama čuvaju porodičnu tradiciju - od vinograda i vinarije do poljoprivrednog gazdinstva. Radom i ljubavlju prema našoj državi, ovakve porodice grade budućnost Srbije, poručio je Vučić posle obilaska ovog uspešnog domaćinstva.

Podsetimo, pre današnjeg obilaska, Vučić se oglasio na svom Tiktoku i ocenio da je 5. oktobar za Srbiju strateška greška.