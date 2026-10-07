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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", gost je Kolegijuma na televiziji Informer.

Vučić govori o predstojećim izborima, ali i svim drugim aktuelnim temama.

O izborima

"Biće neizvesna utakmica, ali ne zato što su oni pametni, već zato što su se ujedini, idu na izbore zato što mrze jednog čoveka, sa jedinim ciljem da se dočepaju fotelja. Sramota je čitati njihov program, to je na nivou deteta od 14 godina. Svaku debatu su ubedljivo izgubili, a na one koje bi još ubedljivije izgubili nisu ni došli".

Foto: Informer

"Bio sam iznenađen odlukom socijalista, ali to je njihovo pravo. Onda Karić... Videli ste kako su bili ujedinjeni, a onda redom odustaju, jer postoji neka nevidljiva ruka koja ih povlači iz izborne utakmice. Čestitam ljudima koji poput Jovanovića i Đilasa što su pokazali da imaju bar nešto digniteta da se bore za svoje principe. Teško je boriti se kada su svi protiv, a ti si jedini 'za'. Mnogo više mrze Vučića nego Kurtija. Mislite da se neko od njih uznemirio što su studenti iz RS rekli da su ih izdali. Jedini cilj je 'moramo da srušimo Vučića'. Odete u Valjevo - vladika Nikolaj je vezan za Valjevo, a lider studentske liste kaže da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac".

"Pogledajte danas, Čanak već stavio pozivni za Vojvodinu i da se naša zemlja zove Republika Srbija i Vojvodina. Rekao je da može da naprave ustupak da Surčin da Srbiji. Kad kažu 'nećemo s Vučićem na duel', zato pokušavaju da kažu 'nije niko važan, važan je plenum'. Ne znate ni ko je ni ko plaća plenum".

"Večeras u Nišu su napali devojku (26), napao je Mateja Nikolić, u pritvoru je. Imaju neverovatan pik na žene. Nadam se da je veći deo Srbije to video i prepoznao. Ljudi su počeli da im se suprotstavljaju".

Foto: Informer

"Od 2012. Srbija se diže kao Feniks iz pepela"

"Razmišljao sam bezbroj puta, reći ću vam gde mi svi grešimo i šta potcenjujemo. Podsetiću vas na 1996, 1997, kreću protesti protiv Miloševića, težak je život, ali tada prvi put vidimo kako to izgleda kad se nešto spolja finansira. Da oni sa Zapada koji su učestvovali u rastakanju Jugoslavije - operu ruke. Dolazimo 1999. do agresije na našu zemlju i posle toga uspostavljanje novog poretka, apsolutno po diktatu spolja. Na stranu što je Milošević grešio, moraš da imaš saradnju sa nekim. Tih 15 godina apsolutne dominacije Zapada posle pada Berlinskog zida. U januaru 2000. jedanput sam otišao na sastanak na kome su bili Gorica Gajević, Milomir, Milošević, još nekoliko ljudi... Bilo je velikih promena u Hrvatskoj, rekao sam im da se to i nama sprema. Nije im se dopalo šta sam im rekao. Šešelj mi je tada rekao, ko će da glasa za Svilanovića, Koraća, Đinđića... Ja sam mu rekao, Vojo, neće oni da glasaju za njih, naći će dovoljan razlog da glasaju za bilo koga. On je rekao da nema šanse. Posle je rekao da je to zbog svađe socijalista i radikala, s čime se nikad nisam stvorio. To je došlo zbog novca spolja i stvaranja mržnje. To niko živ nije mogao da zaustavi. Kada dođe takva emocija, izlije se na ulicu, polovina ljudi koji su spaljivali Skupštinu posle pola godine kažu: 'Koja sam ja budala bio'. Onda smo ostali bez Crne Gore, 500.000 ljudi ostalo bez posla, upropastili ekonomiju... Od 2012. Srbija se diže kao Feniks iz pepela. 2014. su videli da uspevamo, jer sam insistirao na planu sa MMF... Imali smo poplave u Obrenovcu, srcem idem tamo da izvlačim ljude, nisam mogao da spavam od muke. Tada smo morali da ispumpavamo nekoliko polja. Tada je krenula kampanja po nalogu Majkla Devenporta. On je angažovao sve ove prevarante da počnu da rade najstrašnije tekstove protiv mene zato što sam odlazio u Moskvu i videli su da će Srbija da se izvuče, a imali su uvek politiku da mali oko Srbije moraju da budu uspešniji. Shvatio sam da je krenula kampanja. Za to sam se spremao ceo život. Ja sam u Francuskoj ulici, kad Vojislav, Tomislav odu kući, ostajao da pišem saopštenja".

Foto: Informer

Specijalna operacija "Vučić mora da padne"

"Specijalna operacija se zove 'Vučić mora da padne', jer ne odgovara Hrvatskoj, koja je postala dominantna regionalna sila i sprdala se s nama. Taj Šolak je manji od makovog zrna u okolnim zemljama. Služio je i Đukanoviću i Plenkoviću zato što mu zapadne službe rekle da njima služi, a ovde rušiš. Krenula je kampanja kojoj je nemoguće suprotstaviti se. Da govorim 24 sata, ne mogu da im se suprotstavim, jer imaju mnogo više kanala komunikacije. Onda kreće - otac mu nije otac, njegov otac je Albanac. Šta ja da pričam bilo kome".

"Aleksić u Skupštini posle tri godine kaže da nije bio u pravu kad je rekao da sam ja kriminalac, a moj brat narko diler. Koga to zanima posle tri godine".

"Krenule da se ujedinjuju nevladine organizacije, ceo civilni sektor. Ja moram da radim na domaćem terenu, nemam vremena da odgovaram. Ko će da mi veruje kad ste doveli ljude da im emocija bude toliko negativna. Mene su uništili u očima velikog broja ljudi, prikazali su da ja nisam čovek".

"Ogroman deo Srbije na racionalan način razume, ne moraju da me vole, a neki me čak i vole."

"Garantujem životom, završiću sa politikom na fakultetima i školama"

"Pravosuđe i tužilaštvo su jednim telom krenuli da rade za strance, kao i prosveta i sve drugo. Moje najvažnije obećanje u ovoj kampanji i to garantujem, završiću sa politikom na fakultetima i školama. Garantujem vam životom. Garantujem i da će biti drugačije i pravosuđe i tužilaštvo".

"Makron mi je rekao, 'svaka čast šta si izdržao, i psihički, ali i fizički".

Foto: Informer TV

"Pionirski park je bio odlučujući korak. Da nismo doneli tu odluku, spržili bi Srbiju".

"Svilanović otvoreno kaže da su morali da idu u Budimpeštu po pare i da su morali da pristanu na otcepljenje i Crne Gore i Kosova da bi srušili Miloševića".

Dočepaju li se vlasti, uništiće Srbiju gore nego od 2002. do 2012.

"Dočepaju li se vlasti, uništiće Srbiju gore nego što je bila uništena od 2002. do 2012. Zapamtite moje reči. To su sve isti ljudi. O tome je danas govorio i Ponoš. Ja sve najgore mislim o Ponošu, ali je skočio u mojim očima".

"Ako postoji nešto na šta sam alergičan, to je da neko tuče ženu. Kad sam sinoć čuo šta se dogodilo trima devojkama u Valjevu, samo sam se zacrveneo. Kaže mi jedan od najhrabrijih momaka, 'Šefe, Aleksandre, mi sad da se zaletimo, tamo nema čoveka, nemaš koga da biješ".

"Ljudi su se probudili, više ih se niko ne plaši".

"Izbori su kraj. Neću da pričam o danu posle. Ako narod kaže da smo pobedili, to je kraj. Nema više fakulteti, škole, tužilaštva... Neće moći da smisle ništa."

Upitan šta ako blokaderi budu tvrdili da su izbori pokradeni, kaže:

"Vi ćete da imate prevarante koji rade po spoljnim nalozima, CRTA i ostali, i oni će sigurno to da govore".

Foto: Informer TV

O neuvođenju sankcija Rusiji

Na konstataciju da je obojena revolucija krenula zbog neuvođenja sankcija Rusiji, Vučić kaže:

"Ne bi im bilo dosta ni da smo uveli sankcije Rusiji. Što se tiče Marte Kos, sve najbolje ti želim, teraj ti svoju politiku, vidim da ti u Sloveniji baš ne ide. Sa mnogom znaju da smo na evropskom putu, a sa ovima niko živi ne zna osim da će da uvedu sankcije Rusiji. Ne znate koliko se sekiram šta će da kažu Marta Kos i Picula. Da budem iskren, odavno mi je svejedno šta kaže Marta Kos. Neka se zapita da li je to i njena krivica ili samo moja. Znam ja da ona navija za njih. Suština je što nismo uveli sankcije Rusiji. Mi uvedemo sankcije Rusiji, bio bih jedan od najvećih demokrata na svetu, samo bi dvojica bila ispred mene za Nobelovu nagradu".

"Moraćete da mi kažete da je Srbija najviše napredovala u istoriji u vreme Aleksandra Vučića - najveće plate, penzije, najveći standard u istoriji... To će morati da se pamti. Poštuju me Tramp, Si Đinping, najveći lideri sveta, Putin, Modi i mnogi evropski lideri".

"Veoma sam hrabro izdržao pritiske koje niko u ovoj zemlji ne bi. Mislim da deo ruske javnosti ne zna koliko je to bilo teško, ali znaju Putin, Ušakov, Peskov... Ja sam bio pod udarima raznih prevaranata, kažu da je Vučić odredio lošije avione da lete za Moskvu nego za Zapad. Zato što pošalješ novi avion u Moskvu, taj više nigde ne može da leti".

Foto: Informer TV

Mala, snažna, efikasna, marljiva Vlada

"Ako nam ukažete poverenje, biće mala, snažna, efikasna, marljiva Vlada sa velikim promenama, možda će troje, četvoro, petoro od sadašnjih 31 da ostanu. U Vladi će biti kao u košnici, imaćete 20 sastanaka na dan, kad niste u Vladi, ići ćete na pet tačaka tog dana, bićete stvarno umori. Menjaćemo i na lokalu, rekao sam 50 odsto, a biće 60 ili 70 odsto. Ljudi su nezadovoljni".

"Vole da idu u Atinu i Pariz, ali ne vole u Žagubicu", kaže Vučić o ministrima.

"Razumem, imaju ljudi porodice. Ja ove godine nisam imao porodicu. To je izbor. Ako hoćeš da budeš ministar ili predsednik opštine, moraćeš da se ponašaš ovako. Kada ste videli da gori svetlo u 10 uveče u Vladi. Ja nikad nisam odlazio pre 22. Pre neki dan ih zovem u 5.30, nikog ne mogu da probudim".