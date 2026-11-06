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Pobeda Demokratske stranke na međuizborima u SAD, na kojima su preuzeli kontrolu i nad Senatom i nad Predstavničkim domom, predstavlja težak politički udarac za republikance i Donalda Trampa, ali istovremeno otvara i krupna strateška pitanja u kom pravcu će se kretati budući odnosi Vašingtona i Beograda u trenutku kada se i u Srbiji očekuje formiranje nove vlade.

Dok najmoćnija zemlja sveta ulazi u fazu oštre unutrašnje kohabitacije, u kojoj će predsedniku biti potrebna saglasnost Kongresa za ključne međunarodne poteze, pred srpskom diplomatijom se neminovno sužava manevarski prostor za dosadašnje geopolitičko balansiranje. Spoljna politika SAD prema našem regionu kretaće se kroz znatno institucionalnije i predvidljivije tokove: dok strateški projekti u privredi, namenskoj industriji i energetskoj diversifikaciji ne bi trebalo da budu dovedeni u pitanje, Beograd se mora pripremiti za znatno jači pritisak zakonodavne vlasti na Kapitol Hilu u trouglu statusa Kosova i Metohije, distanciranja od Moskve i Pekinga i striktnog insistiranja na demokratskim standardima i slobodi medija, ocenjuju sagovornici Kurira.

Kontinuitet saradnje

Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva ocenjuje za Kurir da poraz republikanaca na Kapitol Hilu neće doneti krupne lomove u odnosima sa Beogradom, ali će zahtevati dodatnu diplomatsku aktivnost Srbije.

Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković Foto: Kurir Televizija

- Poraz republikanaca na izborima za Kongres i Senat neće fundamentalno da se odrazi na američku spoljnu politiku, a samim tim ni na odnos administracije prema Srbiji. Očekujem kontinuitet i nastavak strateškog dijaloga, uz što hitnije definisanje zajedničkih projekata i strategije u oblasti odbrambene industrije, veštačke inteligencije, energetike i novih investicija. Demokrate će preuzeti liderstvo u ključnim komitetima oba doma Kongresa, ali to ne mora da znači da će vršiti negativan pritisak na administraciju po pitanju Srbije. Srbija mora da sarađuje sa obe strane i to je jedini put kako bi obezbedila svoju poziciju u SAD.Na nama je sada da budemo još proaktivniji i definišemo svoju poziciju u SAD, koja ne može drastično da se promeni koja god administracija da vodi Ameriku - poručuje Marinković.

S druge strane, stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić ukazuje na pravila međunarodnih odnosa između velikih i malih država, podvlačeći da nova konstelacija snaga u Vašingtonu menja dosadašnji način donošenja odluka.

Stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

- U odnosima malih i velikih država, uvek manja država mora da pruži više nego velika kako bi imala dobre odnose s njom. Takva je situacija i sa Srbijom i SAD. Tektonski poremećaji koji su se dogodili u obe države u poslednje dve nedelje svakako će uticati na odnose i sudbinu strateškog dijaloga. U Srbiji se očekuje nova vlada, a u SAD je predsednik Donald Tramp izgubio većinu u zakonodavnom telu. Svakoj državi u interesu je da ima što bolje odnose sa supersilom kakva je Amerika. Videćemo od nove vlade Srbije koji će biti njeni prioriteti, ali svakako će želeti dobre odnose sa Vašingtonom. S druge strane, gubitak Kongresa znači da Tramp neće više moći toliko slobodno i samostalno da donosi odluke u spoljnoj politici i međunarodnim sporazumima, jer mu je za to potrebna saradnja, a često i odobrenje Kongresa - istakao je u izjavi za Kurir Branimir Đokić.

Energetsko povezivanje

On ocenjuje da će energetsko povezivanje Srbije i SAD kroz energetske projekte za koje je Vašington bio zainteresovan ostati i u budućnosti.

- Međutim, sam Kongres će u ratifikovanju međunarodnih sporazuma i strateškom dijalogu sa drugim zemljama, uključujući i Srbiju, više insistirati na poštovanju demokratskih načela u toj državi, slobodi medija, ljudskim pravima, ali i na tome da se uticaj Rusije i Kine, ako ne u potpunosti izbaci, a onda svakako smanji! U tom cilju su i planirani energetski projekti sa Srbijom kako bi naša zemlja diversifikovala svoje pravce snabdevanja energentima, pogotovo stvaranja kroz interkonektore mogućnosti da ne kupuje više isključivo ruski gas, već i američki TNG.U tom delu se neće ništa promeniti - zaključuje Branimir Đokić.







Ekonomija presudila Trampu

Vladimir Marinković kaže da je malo ko očekivao ovakav debakl Republikanske partije, iako su se promene nazirale. Marinković podseća da su demokrate preuzele čak i tradicionalna "crvena" uporišta, poput mesta u Senatu u Teksasu i niz okruga u Predstavničkom domu.

- Suština ovog poraza ne leži u snazi programa demokrata, već u neispunjenim obećanjima Trampove administracije. Dok se Bela kuća bavila spoljnopolitičkim krizama, teme migracija i abortusa pale su u drugi plan pred svakodnevnim problemima. Čak 84 odsto Amerikanaca kao prioritet je navelo ekonomiju, a 74 odsto demokratsko upravljanje. Visoka inflacija, skupe rente, rast kamata i cena goriva, uz niz afera u najužem krugu oko Trampa i jačanje uticaja "Big Tech" korporacija, izazvali su gnev glasača obe strane - navodi Marinković.



U "lejm dak" tesnacu

Politički preokret u Vašingtonu utiče i na konačno imenovanje novog američkog ambasadora u Beogradu. Majkl Jang, koga je Donald Tramp nominovao za šefa misije u Srbiji, trenutno se nalazi u trci sa vremenom u takozvanom "lejm dak" (lame duck) zasedanju - prelaznom periodu do 3. januara 2027. godine, kada novi demokratski saziv Senata zvanično preuzima vlast.

Majkl Jang, koga je Donald Tramp nominovao za ambasadora u Srbiji Foto: AP Alex Brandon, DIRK WAEM / AFP / Profimedia



Jang je već prošao saslušanje pred Odborom za spoljne poslove, gde je kao prioritete naveo energetsku diversifikaciju, odbrambenu saradnju i suzbijanje uticaja Moskve i Pekinga. Međutim, da bi doputovao u Beograd, neophodno je da ga Senat izglasa u punom sastavu.