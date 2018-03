VUČIĆ: U Njujork sam odveo i ćerku Milicu, majka joj je nedeljama u bolnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nikada nije tajno večerao sa Hašimom Tačijem i osvrnuo se na spekulacije povodom njegovog odlaska u Njujork.

Odgovarajući na pitanje novinara o tome da je njegova poseta izazvala buru u javnosti i da li je možda pogrešio što nije rekao "ja idem u Ameriku, kad se vratim reći ću vam što sam bio" nego da je to, kako je novinar naveo, bilo pod "velom tajne", Vučić je rekao:

- Pod kojim velom tajne? Šta je trebalo da uradim? Da zabranim ljudima da pričaju gluposti? Kad izađem iz zemlje da im stavim flaster i kažem ne pričajte gluposti? Na konferenciji za novinare koju je pratilo pet miliona ljudi sam rekao ajd zdravo, odoh na dalek put. Ušao sam u avion sa ljudima, redovan let "Er Srbije", sa 270 ljudi, prepun avion. Onda je jedan koji me vređao iako je video da sam sa detetom, sa ćerkicom, poslao svima i rekao evo ga psihopata tu i tu.

Onda kada sam se okrenuo, iako sam bio bez obezbeđenja, po ko zna koji put, počeo je da se trese i od straha nije smeo da pogleda nikog. Ja nemam problem sa tim što će neko da vređa - rekao je Vučić i dodao:

- Došao sam ovde i izveo dete na večeru. Ako vas zanima zašto je sa mnom i to ću da objasnim iako ne treba nikome da se pravdam. Ja nemam vremena da provodim sa Danilom, Milicom i Vukanom, i uželeo sam se bebe... Milici je majka već više nedelja u bolnici, da ne kažem više meseci. Ponekad poželim da ne budem najgori otac na svetu jer nemam vremena. Milici sam sam platio kartu, od svog novca, ne državnog. Izveo sam je na večeru, a u Srbiji sam čuo da sam bio sa Džordžom Sorošem na večeri. Nikada nisam krio kada sam se video sa njim, zašto bih sada. Takođe, nikada nisam bio na privatnim večerama sa Tačijem na ovom ili onom mestu. Takođe, slušao sam priče kako nemam "sikret servis" (tajnu službu), ja ovde potpišem na svoju odgovornost da neću to, ne volim te statusne simbole, ja sam običan čovek koji ovde u pola dva-tri sata šeta u Njujorku, obilazi knjižare - rekao je on i naglasio da ni jedan jedini državni dinar nije potrošio.

Kako kaže, mnogi tajkuni u Srbiji su krenuli u napad, hoće da ga streljaju "jedan hoće da bude u streljačkom vodu".

- A neće da vide koliko se neko bori. Računam da ljudi vide koliko se neko bori i koliko voli svoju zemlju i šta radi - izvukli smo zemlju iz dugova, popravili imidž - dodao je Vučić.

