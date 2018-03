DAČIĆ PROMENIO PREDLOG: Povlačenje Briselskog sporazuma, dok ga Haradinaj ne pročita

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je, reagujući na saopštenje Srpskog pokreta obnove, naveo da će predsedniku Srbije uputiti novi predlog - da povuče potpis sa Briselskog sporazuma dok ga Ramuš Haradinaj ne pročita, a SPO upitao zašto ne osudi Prištinu i EU, jer ni posle pet godina ZSO nije formirana.



"Posle saopštenja Srpskog pokreta obnove u kojem me napada da sam protiv evropskog puta Srbije i da nanosim štetu Srbiji, odlučio sam da promenim svoj predlog: predložiću predsedniku Aleksandru Vučiću da povuče potpis sa Briselskog sporazuma dok se kosovski premijer Ramuš Haradinaj ne udostoji da bar pročita Briselski sporazum", naveo je Dačić u izjavi dostavljenoj Tanjugu.



On je rekao i da se čudi, zašto SPO ne izda saopštenje u kojem osuđuje Pristinu i EU zašto pet godina posle potpisivanja Briselskog sporazuma nisu formirali Zajednicu srpskih opština što je suština sporazuma.

"Po kom to pravilu sporazum i dalje postoji ako jedna strana ne želi da ispuni svoje obaveze? Zar Briselski sporazum važi samo kad Srbija treba da ispuni obaveze? I kakve to veze ima sa našim evropskim putem?", upitao je Dačić.

On ističe da je Srbija ispunila svoje obaveze i tako je pokazala svoje opredeljenje za mir i stabilnost u regionu, pa samim tim i opredeljenje za svoju evropsku budućnost.

"I nastaviće i dalje dijalog, ali jedno je evropski put a drugo kada neko vara i laže Srbiju", ukazuje Dačić i ističe da Srbija nikad ne bi potpisala Briselski sporazum da u njemu nije bila Zajednica srpskih opština.

Dačić kaže da SPO kao da je zaboravio "bubnjeve u koje su udarali kad su formirani na srpskom nacionalizmu, kad su pretili odsecanjem muslimanskih ruku u Novom Pazaru i kada su slali paravojne formacije u Hrvatsku u vreme rata".

"Što ne izađu sami na izbore kao što to radim ja, nego se kriju iza Vučića, neka provere koliku podršku naroda imaju ako smeju. I sta predlažu Vucicu, da prizna Kosovo? Da otćuti sva njihova poniženja i prevare? SPO ne poznaje dobro Vučića, on to neće nikad uraditi. Samo mu se čudim koga je sve primio i stavio na svoju listu", naveo je Dačić.



Srpski pokret obnove saopštio je ranije danas povodom izjave Dačića da će predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću predložiti da povuče potpis sa Briselskog sporazuma, da bi povlačenje potpisa Srbije bilo nerazumno i štetno po našu zemlju.



Predsedništvo te stranke navelo je da se opredeljenje Srbije za Evropu ne sme dovoditi u pitanje, kao i da se Srbija ne sme vraćati na politiku Slobodana Miloševića.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir