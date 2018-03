POSLANIK SRPSKE LISTE SIMIĆ: Priština nema razloga da nas hapsi, ZSO po zakonu

BEOGRAD - Poslanik Srpske liste u kosovskom parlamentu Igor Simić rekao je da će odbornici deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji i predstavnici opština u kojima oni ne čine većinu, ali imaju odbornike, na današnoj zajedničkoj sednici u Kosovskoj Mitrovici analizirati sve što se dešavalo u prethodna dva dana, kao i izveštaj sa konsultacija u Beogradu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Govoreći o pretnjama koje stižu iz Prištine da će, ukoliko se formira ZSO, početi hapšenja predstavnika Srpske liste Simić je rekao da će međunarodni predstavnici morati da reaguju jer je nedopustivo da se preti legalnim i legitimnim predstavnicima Srba.

"ZSO formiramo u skladu sa Briselskim sporazumom koji prema kosovskim institucijama predstavlja međunarodni pravni akt koji je usvojila Skupština Kosova i to kvalifikovanom većinom, a na osnovu Ustava Kosova što znači da taj akt ima veću pravnu snagu čak i od Ustava Kosova. Na osnovu čega će hapsiti bilo koga? Zato što postupa u skladu sa zakonima?", upitao je Simić.

Na pitanje da li mi možemo samostalno da formiramo ZSO on je rekao da je to apsolutno iznuđen potez srpskih predstavnika koji je apsolutno u saglasnosti sa željama srpskog naroda na KiM.

"Mi smo to juče i preneli predsedniku Vučiću u kome u poslednjih pet godina imamo sagovornika kome možemo da kažemo naš stav i da za to dobijemo podršku, a to je ono što znači srpskom narodu na KiM, kao i srpskim predstavnicima koji će učestovovati na današnjoj sednici", rekao je Simić.

