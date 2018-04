MILOŠEVIĆ U INTERVJUU AMERIČKOM NOVINARU OTKRIO: Šta se zaista dešavalo u Rambujeu, ko je naoružan pokušao da probije našu granicu, a onda mu na kraju POSTAVIO PITANJE KOJE GA JE SLEDILO!

U vreme bombardovanja SRJ tadašnji njen predsednik Slobodan Milošević dao je intervju za američku televiziju.

U njemu Milošević otvoreno govori o Rambujeu, pokušajima da se probije Jugoslovenska granica, odvažnosti naših vojnika.

"U američkoj štampi niste dobro predstavljeni, Klinton kaže da ste Balkanski kasapin, novi Hitler, da ste vi uzrok svih problema na Balkanu u poslednjih 10 godina...", obratio se američki novinar Miloševiću.

"Problem je sledeći - vaša vlada vodi dva rata protiv našeg naroda. Jedan je oružani a drugi je medijski ili ako hoćete propagandni. Propagandni rat je počeo pre oružanog rata a cilj je bio da satanizuje ovaj narod, njeno vođstvo... Bilo je potrebno veštački kreirati javno mišljenje u SAD koje bi podržalo agresiju koju su kasnije počinili. Taj medijski rat jasno pokazuje da je agresija dugo unapred pripremana. U vojnom ratu žrtve su za sada naši civili i naša zemlja...ali u mediojskom ratu žrtve nismo samo i već i američka demokratija. Ako lažete svoje građane to ne možete zvati demokratijom", rekao mu je Milošević.

Na novinarsko pitanje da pojasni čime se bavio u životu pre politike i da li je oduvek bio političar, Milošević je rekao:

"Nisam oduvek bio političar. Dugo sam radio u industriji. A onda sam bio bankar... bio sam bankar 8 godina. Bio sam predsednik Beogradske banke. tada smo radili sa američkim bankama. Iz tog vremena imam puno prijatelja u SAD."

Milošević je podsetio da je Jugoslavijka usred sankcija 1993. "kada su nam novim sankcijama totalno blokirali zemlju" napravila svoj plan i zaustavila inflaciju.

"Od 1994. do 1998. svaka godina je bila bolja od prethodne. Kad sam bio u Dejtonu i kad smo pričali o budućnosti u miru, Kristofer i Holbruk su mi rekli: "Kada to završimo, dobićete pomoć i..." Rekao sam im: Ne verujem u pomoć, već u ekonomski interes partnera. Zato nas pustite da slobodno trgujemo i da sarađujemo sa svima sa kojima bismo voleli. To će biti dovoljno.", ispričao je Milošević.

foto: Profimedia

Američki novinar je potom rekao Miloševiću da prema mišljenju Bila Klintona direktan uzrok problema između SAD i Jugoslavije je "odbijanje Jugoslavije da pristane na uslove iz pregovora u Francuskoj."

Zašto niste potpisali taj sporazum?

"Nije bilo pregovora i vaša javnost to mora da zna. Tokom te tri duge nedelje, dve u Rambujeu i jedne u Parizu nije bilo ni jednog sastanka između delegacija kako bi razgovarale. Albanci i Srbi i drugi u državnim delegacijama nisu mogli da razmene nijednu jedinu reč. Nije bilo pregovora. Pogledajte delegacije: Sa jedne straneimali ste srpsku delegaciju sastavljenu od svih nacija koje žive na Kosovu. Tri albanske stranke su imale predstavnike u srpskoj delegaciji. Dalje... Srbi, Albanci, muslimani, romi, egipćani, goranci... Svi oni su umali predstavnike u našoj delegaciji. S druge strane imali ste delegaciju separatističkog pokreta. To nije bila albanska delegacija", rekao je Milošević.

Prema njegovim rečima to je nešto što objašnjava glavnu razliku u našim pristupima.

"Naš pristup je od samog početka bio da se problem Kosova može rešiti samo na principima jednakosti svih građana u tom regionu. Sa druge strane imamo pristup vaše države u savezu sa separatistima koji favorizuje Albance. Koji im daje pravo da budu gospodari nad ostatkom populacije. Na Kosovu žive Srbi i Crnogorci - njih 250.000. Njima su dede i pradedovi živeli tu i pre nego što je jedan jedini Albanac sišao sa planine. To je drevna srpska teritorija. Ono što je pokušano da namk se nametne u Rambujeu nije bila uopšte autonomija nego nezavisnost", rekao je on.

Istakao je da vlast u Jugoslaviji pšravi razliku između separatista na Kosovu i Albanskog naroda koji je pošten, dobar, pomalo patrijahalan, ali to im nije mana.

"Čak ni ti separatisti niosu koristili oružje dok vaš predstavnik nije došao da im kaže, da ih snadbe... Bio sam iznenađen da se NATO tako ponizio sklapšajući savez sa tim ubicama i narko-dilerima."

Na pitanje kako objašnjava snimke na televitiji gde se vidi veliki broj albanskih izbeglica i da li je njegova politika da protera sve Albance sa Kosova, Milošević je rekao:

"To nikada nije bila politika ove zemlje, niti je to moja politika. Mi smo tokom rata u Hrvatskoj zaštitili sve Hrvate u Srbiji. Kada je bio rat u Bosni zaštitili smo sve muslimane u Srbiji. Ima mnogo izbeglica ali to je rezultat bombardovanja. Svi beže zbog bombardovanja. Pre tog prokletog bombardovanja ove zemlje nije bilo izbeglica".

On je uverio američkog novinara da se zarobljenim američkim vojnicima ništa neće desiti.

"Ništa se neće desiti vašim vojnicima. Dobro se staramo o njima, zdravi su... Mi poštujemo Ženevsku konveciju. Nećemo povrediti vaše vojnike."

On je ispričao i da je bilo je dosta pokušaja "albanskih vojnika pomešanih sa tim banditima sa Kosova da probiju našu granicu."

"Naša vojska ih je zaustavila. Oni su imali velike gubitke. Oni beže posle prvog metka, uvek. Kad god su pokušali da pređu našu granicu bežali su unazad."

A onda je u pred kraj intervjua upitao američkog novinara:

"Kada naši vojnici ginu, oni znaju za šta ginu. Ginu za otadžbinu. A za šta će umreti vaši vojnici 5.000 milja od kuće?"

Kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO! Evo gde su završile srpske S-300!

Kurir

Autor: Foto: Profimedia