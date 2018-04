UGLEDNI DIPLOMATA VLADISLAV JOVANOVIĆ: Raketni napad na Siriju je politički napad na Rusiju

BEOGRAD - Bivši jugoslovenski ministar spoljnih poslova i ambasador Vladislav Jovanović izjavio je danas da je raketni napad na Siriju, zapravo politički napad na Rusiju.

"To je istovoremeno i poruka ruskim saveznicima da Rusija nije baš moćna sila zaštitnica, kako bi se umanjila njena kredibilnost", rekao je Jovanović za RTS. On je kazao da ne očekuje da će velike sile u Ujedinjenim nacijama doći do zajedničkog stava o vazdušnom napadu na Siriju.

Prema njegovom mišljenju, Rusija će najverovatniej tražiti stručno mišljenje organizacije UN koja se bavi kontrolom hemijskog naoružanja.

"Ići će se ka tome da se stvar prepusti stručnjacima, a ne političarima", ocenio je Jovanović. On je kazao da se situacija u Siriji smirila i da će rešenje zavisiti i od Turske koja, prema njegovim rečima "u ovom trenutku ne može da se zaobiđe".

"Pozdravljamo ovu operaciju koja je čin savesti celog čovečanstva pred napadima u Dumi za koji sve govori da su delo sirijskog režima", saopštilo je danas tursko Ministarstvo spoljnih poslova. SAD, Francuska i Velika Britanija sprovele su noćas napade na nekoliko lokacija u Siriji posle nedavnog napada u Dumi za koji zapadne zemlje tvrde da su sirijske snage koristile hemijsko oružje.

Rusko ministarstvo je saopštilo jutros da je sirijska protivvazdušna odbrana oborila veliki broj tih ispaljenih raketa. Prema poslednjim informacijama, u napadu su nastradale tri osobe.

