KAKO SU STRANI AGENTI VRBOVALI BIVŠEG MINISTRA: Slobin čovek spojio Dušana Mihajlovića sa MI6!

Dušana Mihajlovića, bivšeg ministra policija, britanska tajna služba MI6 vrbovala je preko nekadašnjeg bliskog saradnika Slobodana Miloševića iz devedesetih - Milomira Minića, saznaje Kurir iz obaveštajnih krugova! Nakon uspostavljanja saradnje s Englezima, Mihajlovićeva kuća na Povlenu praktično je postala baza stranih agenata.



Naime, kako kaže izvor Kurira, način rada engleske tajne službe u zemljama u kojima deluje jeste da se usredsrede na određeno područje ili region.



Stecište za strane službe



- Kad su u pitanju Englezi, njima je ovaj valjevski kraj nekako prirastao za srce, pa su tako u svim vlastima od devedesetih imali ljude s kojima su sarađivali. Milomir Minić je upravo taj koji je Mihajlovića spojio s agentima. A Englezi su odlazak SPS sa vlasti iskoristili i vrbovali Dušana Mihajlovića. Javna je tajna da su Povlen i njegova kuća bili maltene njihova baza. Njihov plen su bili ljudi koji nisu gadiljivi na pare, na vlast i na to da izdaju bilo koga. Minić je s Englezima radio još dok je bio generalni sekretar SPS, špijuni su s njim sve razradili i tako se približili Mihajloviću, koji im je postao dobar saradnik - priča izvor Kurira i podseća da su i Minić i Mihajlović Valjevci.

Šta je MI6 PRAĆENJE IZVAN VELIKE BRITANIJE

Služba za tajnu obaveštajnu delatnost, poznatija po svom akronimu MI6, obaveštajna je služba Ujedinjenog Kraljevstva i zadužena je za špijunske aktivnosti u inostranstvu, za razliku od Službe bezbednosti ili MI5. Osnovana je 1909, sedište se nalazi u centralnom delu Londona, na obali Temze.

Marko Nicović, bivši šef beogradske policije, potvrđuje naša saznanja i kaže da bi bilo vreme da Mihajlović prizna da je u životu više radio za Engleze nego za Srbe.

KO JE MINIĆ

Komunista i socijalista

- Rođen 1950. u okolini Valjeva

- Završio Pravni fakultet u Beogradu

- Član Saveza komunista, a potom i SPS

- Bio generalni sekretar te stranke

- Godine 1990. izabran za generalnog direktora JŽTP

- Oktobra 2000, posle pobede DOS, bio predsednik privremene vlade

- Radio i na univerzitetu „Džon Nezbit“

- Povukao se iz politike



Vedrio i oblačio



- Englezi su poznati po tome da mesta za svoje baze ne biraju po etničkim delovima, već se više opredeljuju za etnografsko područje, kao što je u ovom slučaju taj valjevski kraj. Važno im je da ljudi koje vrbuju nemaju ideologiju, da nisu gadljivi na pare, ali ni na to da izdaju svoje najbliže saradnike. To da je Minić povezao Mihajlovića sa engleskim MI6 praktično je javna tajna. Pa Milošević se, kad je saznao sve to, kasnije u Hagu i odrekao Minića. A zna se da je devedesetih bio jedan od onih koji je vedrio i oblačio - kaže on i dodaje da su na Povlenu strani obaveštajci logistički organizovali 5. oktobar, te da nije slučajno da je upravo Minić bio premijer u privremenoj vladi posle 2000.



Mihajlović već danima ne odgovara na pozive i poruke Kurira, dok je Minić samo kratko odgovorio da se povukao iz politike pre 20 godina i da je u penziji.



KO JE MIHAJLOVIĆ

Nestao iz javonosti

- Rođen 1948. u Valjevu

- Završio Pravni fakultet u Beogradu i zaposlio se u SUP

- Godine 1986. postao predsednik opštine Valjevo

- Devedesetih osnovao stranku Nova demokratija

- U to vreme osniva i firmu „Lutra“, koja se bavi trgovinom

- Od 1993. do 1998. njegova partija bila u vlasti sa SPS i JUL

- U vladi Zorana Đinđića od 2001. postaje ministar policije, to ostaje do 2004.

- Nakon toga se povlači iz politike i javnosti foto: Marina Lopičić

