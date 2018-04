VUČIĆ: Srbija neće u NATO, niti bilo koje druge saveze, vodimo svoju politiku

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da Srbija nema nikavih aspiracija za ulazak u bilo kakve vojne saveze, pa ni u NATO, te da smatra da je politika koju danas vodimo najbolja i najsigurnija za Srbiju.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa predstavljenom Ohridskom grupom za podršku Makedoniji na evoatlantskom putu, koju čine bivši zvaničnici i diplomate EU i NATO, i dodao da im i ne treba ta grupa i da je dovoljno da se njihovi građani tako izjasne.

"Srbija nema nikakvih aspiracija za ulazak u bilo kakve vojne saveze pa ni u NATO. Ako neka druga vlast i neka druga vlada bude želela to da uradi, sasvim sam siguran da im nikakva grupa neće btii potrebna. A, što se mene tiče ne mislim da je to put Srbije i da je to najbolji put Srbije", rekao je Vučić.

Vučić smatra da je politika koju danas vodimo najbolja, najpametnija i najsigurnija za Srbiju i dodaje: "Kao što vidite Srbija je poslednjih nekoliko godina najpre uspela da se izvuče iz bakrotstva, da spusti nezaposlenost više nego dvostruko, da treću godinu za redom ima suficit u budžetu, uspela jedina da značajno smanjuje javni dug što po prvi put govori Fiskalni savet. Kada sam postao predsednik vlade bio je javni dug 77 odsto, danas je 57 odsto, a biće 51 odsto".

Kako je rekao tamo gde imamo loše rezultate i zbog čega ne može ni da se raduje ni rastu BDP od 4,5 odsto ni drugim dobrim stvarima koje smo uradili je broj rođenih u našoj zemlji.

"Ne znam šta da radimo, sve svetske stručnjake, sve koji mogu da nam pomognu pozvaćemo. Za to nam je potrebno pet grupa ako možemo da nađemo najboljih i nastručnijih ljudi, ali pre svega mislim da je važno da građani osete da mogu da imaju bolju budućnost da ne bi gubili veliki broj ljudi", naveo je predsednik Srbije.

Još jednom je poručio da politiku nećemo da menjamo, da ćemo imati prijateljske odnose sa Rusijom, da joj nećemo uvoditi sankcije, da nećemo da idemo u viojne saveze, da nećemo u NATO niti druge saveze, i da ćemo da se "držimo naših postulata i politike da nam zemlja ide ubrzano napred i da sačuvamo mir i stabilnost što je od najvećeg značaja".

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir