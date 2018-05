SRPSKI ŠEF DIPLOMATIJE O SB: Posle dužeg vremena generalni sekretar UN kritikovao poteze Prištine

BEOGRAD - Poslednja sednica Saveta bezbednosti UN posvećena Kosovu i Metohiji posle dužeg vremena bila je obeležena kritičkim odnosom generalnog sekretara UN prema postupcima prištinskih vlasti, konstatovao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić koji je na sednici u Njujorku zastupao stavove Srbije.

Dačić je ukazao da se taj kritički odnos iskazao na nekoliko mesta u izveštaju.

"U kritici ponašanja kosovske policije prema Marku Đuriću, zatim u izveštajima u kojima govori da se svega troje povratnika vratilo u ovom izveštajnom periodu, kako oni to kažu, na Kosovo i Metohiju, znači od više od 200. 000 interno raseljenih lica, proteranih, svega se za tri meseca vratilo troje. To daje jednu potpunu sliku kada se uveže sa svim ostalim godinama i kada pogledate da je ukupni rezultat 1,9 odsto onih koji su se vratili. Mi nikada ne dozvoljavamo da to pitanje bude potisnuto u drugi plan", istakao je Dačić.

foto: Fonet/UN

Veoma je važno, naveo je Dačić u izjavi, da su svi učesnici na sednici Saveta bezbednosti pominjali obavezu Prištine da radi na formiranju Zajednice srpskih opština.

"Ako se oduzme klasična politizacija ove teme, od strane onih zemalja koje su priznale Kosovo, kao i pozive da druge zemlje to učine, mislim da je ova sednica bila korisna s tog aspekta da se sve zemlje članice Saveta bezbednosti upoznaju sa situacijom na Kosovu i Metohiji", kazao je Dačić.

Ministar Dačić je naveo da je ukazao na to da je neophodno da se zadrži rasprava na svaka tri meseca zato što stanje na Kosovu i Metohiji, bez obzira što nije tako dramatično kao što je bilo 1999. godine, daleko je od idealnog, jer je dovoljan jedan mali incident da dođe do velike i političke i bezbednosne nestabilnosti, ne samo na Kosovu i Metohiji nego i u celom regionu.

U narednim mesecima, naglasio je Dačić, čekaće nas ozbiljne rasprave o tome da li će se i kako dalje odvijati ove sednice.

foto: Fonet TV

Dačić je podsetio da neke zapadne zemlje predlažu da se misija ukine, predlažu da se promeni format održavanja ovih sednica, odnosno da više ne budu sednice nego zatvorene konsultacije, kao i da postoje oni koji predlažu da se ne raspravlja na svaka tri meseca, već samo dva ili tri puta godišnje.

Sledeća sednica će biti za tri meseca i predsedavajući će biti Velika Britanija, tako da se može očekivati da će ta tema ponovo biti aktuelna, naveo je Dačić.

"Mi smo upoznali sve države članice Saveta bezbednosti s našim stavovima i mislim da treba usmeriti pažnju ka tome da se dođe do političkog dogovora, a ne da se izazivaju dalje političke nestabilnosti", zaključio je Dačić, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ministarstvo odbrane)

Kurir

Autor: Kurir