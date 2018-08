Vučić: ZSO mora biti formirana, odbio sam više "planova"

BEOGRAD - Ukoliko neko želi rešenje, ZSO će morati da bude formirana, a ako ga ne želi, onda ćemo ostati u kaljuzi u kojoj ćemo se preganjati na ovaj način svakodnevno, kao što smo to činili do sada i čemu se neću nimalo radovati, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je to rekao povodom medijskih navoda da je kancelarka Angela Merkel predočila Beogradu plan ZSO plus.

"Neki su obmanjivali javnost govoreći kako smo mi pričali narodu bajke. Nismo nikada. Naprotiv, uvek smo govorili da je teško i uvek sam govorio da im (Albancima) ne verujem ništa. Ovde je najveći problem u onima koji su bili garant sproveđenja tog sporazuma", naglasio je Vučić na konferenciji za novinare.

Naveo je i da je dobio više planova i "ZSO plus i Ahtisari plus plus, svakojaka čuda", ali, ne i plan od nemačke kancelarke Angele Merkel, o kojem spkulišu mediji.

"Do sada sam ih sve odbio. Uvek sam tražio više za Srbiju i Srbe", poručio je Vučić.

Kaže i da su svi planovi koje je dobio bolji od svih prethodnih.

"Više planova sam dobijao. Nije Merkel izlazila sa svojim planom, sa njom sam razmenjivao ideje i moje ideje joj se nisu dopadale. To je sve što mogu da vam kažem", naveo je predsednik.

Dodao je da je u tim razgovorima sa Merkel zastupao ideje za koje misli da bi donele dobro Srbima i Srbiji.

"Na kraju je to pitanje za Srbe i Albance. Druga stvar je što Angela Merkel mene poštuje kao čoveka koji je iskren. To što kažem njoj, to kažem i u Briselu, to kažem i Putinu. To što kažem u Vašingtonu, to kažem i u Moskvi, za razliku od nekih drugih", kaže Vučić.

Kurir

Autor: Tanjug