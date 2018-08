Vučić: Kad Biserko, Obradović i Amfilohije isto misle..

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je suština pisma dela nevladinih organizacija Federiki Mogerini protiv podele Kosova samo u tome da neko drugi prizna nezavisnost Kosova.

"Ja ću se boriti za mnogo više od toga i tražiću da Srbija dobije mnogo više od onoga što su oni pismom tražili od Mogerini", istakao je predsednik Vučić.

Rekao je da ne može da komentariše takvo pismo, da ga smatra delom unutaršnjeg dijaloga, iako su ga neki izneli izvan granica, a na samo pitanje primetio je:

"Kad Kandić i Amfilohije misle isto, ili Biserko i Boško Obradović...".

Pokazalo se, kaže, da se argumentacija Sonje Biserko i Boška Obradovića i Stamatovića uopšte ne razlikuje.

Kako je rekao, poštuje one koji su pismo potpisali i one koji su ga podržali, a još više poštuje one koji to pismo nisu potpisali.

Suština tog pisma i onih koji zastupaju takve stavove je samo to da neko drugi prrizna Kosovo.

Kurir

Autor: Tanjug