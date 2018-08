ĐINĐIĆ JE GLAVOM PLATIO OVAJ PLAN ZA KOSOVO: Pogledajte ekskluzivna dokumenta iz 2002. koja otkrivaju strategiju Srbije za rešenje kosmetskog problema

Šta je o Kosovu govorio bivši premijer Srbije Zoran Đinđić, ubijen pre 15 godina? Đinđić je predlagao niz rešenja, a u gotovo svim njegovim izjava se moglo čuti da se pitanje Kosova mora što pre rešiti.

U nekoliko svojih izjava o Kosovu sa početka 2003. Đinđić je žestoko kritikovao međunarodnu zajednicu, koja, kako kaže, “jedno govori, a drugo radi“.

foto: Marina Lopičić

Sistematski se eliminiše bilo kakva veza Srbije i Kosova i Metohije, od zakonodavstva, carinskog i poreskog sistema, do raspolaganja državnom imovinom i međunarodnog predstavljanja. Srbija niti sprovodi bilo kakve nadležnosti ili prava na Kosovu i Metohiji, niti je takvo što predviđeno u budućnosti. To su činjenice i one su neprihvatljive za Srbiju i suprotne su sa zvaničnim međunarodnim dokumentima", naveo je Đinđić 19. januara 2003.

Đinđić je predlagao više rešenja, a u pismu tadašnjem britanskom premijeru Toniju Bleru je istakao da se pitanju Kosova mora pristupiti “bez odlaganja i na odgovarajućem nivou”, i ponudio sledeće opcije:

foto: Kurir

“Prva opcija je federalizacija u kojoj bi Albanci i Srbi imali sličan status kao Muslimani i Hrvati u BiH. Ovo rešenje bi omogućilo dovoljno garancije Srbima da uživaju svoja prava u skladu sa samoupravom na Kosovu. Ovakvo konstituisano Kosovo bi imalo asimetričan status u odnosu na Srbiju - više od pokrajine, manje od federalne jedinice. Druga opcija, u slučaju da prva ne uspe, ugledala bi se na Kipar, sa teritorijalnom demarkacijom, ali nepromenjenim granicama. U ovom slučaju, Srbi bi organizovali svoj politički život uglavnom u severnom Kosovu. Treća opcija u slučaju da ove dve ne uspeju, biće promena granica sporazumom. U tom slučaju, srpska nacionalna zajednica bi dobila svoj deo teritorije”, ističe Đinđić.

foto: Kurir

Na koji način je bivši premijer Srbije razmišljao o kosovskom problemu odlično se vidi iz dokumenata koje Kurir ekskluzivno obljavljuje. Reč je o tajnom izveštaju o stategiji za Kosovo i Meteohiju, koja je bila namenjena isključivo za ličnu upotrebu.

Na početku ovog dokumenta navodi se da se stvarni procesi na Kosovu odvijaju na način izrazito nepovoljan po Srbiju i njene interese, protivno Rezoluciji 1244. S tim u vezi, u dokumentu se navodi da bi Srbija trebalo da insistira na povratku srpskih vojnika i policajaca u Pokrajinu, i da zahteva da se izvrši revizija Ustavnog okvira.

foto: Kurir

Najvažniji zahtev Srbije prema ovoj strategiji jeste konstitutivnost srpske zajednice u poretku Kosova, koja bi se, kako je navedeno ogledala u nekoj vrsti federalizovanja KIM.

"Poslednji je trenutak da pokrenemo odlučnu akciju", navodi se u ovoj Strategiji. Premijer Srbije Zoran Đinđić uskoro je međutim ubijen, a prema nekim mišljenjima, njegovoj smrti doprinela je i odlučnost da se što pre reši kosovsko pitanje.

foto: Kurir

