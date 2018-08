DAČIĆ O RAZGRANIČENJU KOSOVA: Kako nije sramota one koji su nas bombardovali da kažu da više nema promena granica?! LICEMERI JEDNI!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je oduvek govorio o potrebi da se izvrši razgraničenje na srpski i albanski deo Kosova.

On je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa portparolkom Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marijom Zaharovom koja boravi u poseti Srbiji.

foto: Dragana Udovičić

"To je odraz naše želje da se dođe do kompromisa, ima više ideja kako bi to moglo da izgleda, ali nas Priština dovodi do toga da im neko, ko nema živaca, kaže: "Nemamo više o čemu da razgovaramo!" Nemojmo da izigravamo budale u dijalogu. Albanci sa Kosova i oni koji ih podržavaju su najveći problem, mi ćemo nastaviti svoju borbu. Da li će do kompromisa doći i kada, to ćemo videti. Predsednik kaže da su male šanse. Rusija će svakako prihvatiti ono rešenje za koje Srbija smatra da joj je u interesu. Kako nije sramota da one koji su nas bombardovali kažu da sada nema više promena granica. To se odnosi na Makedoniju takođe, sad im zaigrala mečka pred vratima, pa se setili da nema podele po etničkom principu. A da se nije možda OVK borila za multietničko Kosovo? Sram vas bilo, licemeri jedni! Nemojte da se igrate sa živcima i mišićima Srbije", rekao je šef srpske diplomatije.

Odgovarajući na pitanja prisutnih medija, Marija Zaharova je, osvrćući se na zalaganje predsednika Vučića za razgraničenje sa Albancima, istakla da je ruska spoljna politika, sviđala se nekome ili ne, dosledna.

foto: Dragana Udovičić

"Mi poštujemo međunarodno pravo i dogovore, ali oni u jednom trenutku kao da postanu samo parče papira. Zato je potrebno ostati dosledan u stavu koji promovišete. Pre svega mislim na ruski stav po pitanju Kosova. To nije hipotetička analiza, to je opraktičan posao zasnovan na međunarodnom pravu. Stav Rusije se po tom pitanju nije menjao i ljudi u Srbiji to znaju, ne priznajemo nezavisnost Kosova. Ako ste državljanin Srbije, pitanje granica je za vas i onda nema problema. Naš stav nije promenjen godinama, on nije teoretski već praktičan", navela je ona.

(Kurir.rs/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir