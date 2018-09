VUČIĆEVA PORUKA PROTIVNICIMA SA NOVOG ŽEŽELJEVOG MOSTA: Radujte se i dobićemo NIŠTA

NOVI SAD- Sve je jasnije da ćemo teško doći do rešenja za Kosovo i Metohiju, rekao je danas predsednik Alkesandar Vučić i dodao da oni koji traže ništa, a raduju se da dobijemo "veliko ništa", mogu da nastave da likuju i da se raduju, jer sve ide u pravcu da Srbija ne dobije ništa.

Vučić je rekao da oni u Srbiji, koji se raduju izjavama iz Evrope i Prištine da neće biti promene granice Kosova, ne kažu građanima da i Evropa i Priština kad to kažu misle na granice nezavisnog Kosova.

- Očekivao sam da će naši politički protivnici u Srbiji organizovati slavlje. Dobili su izjave da se neće menjati granice. Rekli su to iz Evrope, Albanci i drugi. Zaboravili su samo da kažu našem narodu da se tu govori o tome da se ne menjaju granice nezavisnog Kosova", reklao je Vučić novinarima u Novom Sadu.

"Obmanjivali su naš narod", primetio je i dodao da nije istina ono što govore njegovi politički protivnici kada kažu "Kačanik je srpski i biće zauvek srpski". Vučić je kazao da su ti i takvi namerno radili na celovitosti Kosova, a da su se samo pravili da štite naše nacionalne interese.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Kazao je da je sve jasnije da će biti teško doći do rešenja, ali da će Srbija nastaviti da bude spremna na kompromise i traži šta je pravično, racionalno za srpsku druzavu "Oni koji traze ništa, a raduju se da dobijemo veliko ništa, neka nastave da se raduju, sve ide u pravcu da Srbija ne dobije ništa", rekao je on.

Vučić je kazao da su nas oni doveli dotle time što su ćutali 2008, kada je Kosovo priznato, što su to pitanje 2009. izbacili iz UN, i išli 2010. na sramnu predstavu u Međunarodnom sudu pravde, gde su dali legitimitet kosovskoj nezavisnosti, a 2011. postavili carine i policijske punktove izmedhz Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

- Danas kažu da to treba da se sačuva ,da ne treba da se sruši. Ne razumem one koji su dobronamerni, kako su mogli da poveruju u te priče - dodao je on.

Vučić je istakao da je, kada se pogleda za šta se zalažu Plenković i Zvizdić, svima jasno ko se u stvari zalaže i bori za očuvanje naših nacinalnih i državnih interesa.

