VOLIM LJUDE, KAFANU I VESELJA, SAMO NE TERETANU Dačić otvorio dušu u svom stilu, a onda priznao: Sloba nije razumeo promene, ali...

Sa 28 godina dugim političkim stažom, šef diplomatije Ivica Dačić ubraja se u red političara koji najduže opstaju. Za to vreme, sarađivao je sa najznačajnijim domaćim i inostranim političarima. Ispričao je koga od kolega smatra prijateljem, ko je težak za saradnju, ko je propustio šansu da ostavi veći trag u istoriji, ko mu se od svetskih moćnika uvek javlja na telefon, a ko mu je drug po pesmi...

"Imao sam privilegiju da uz posao kojim se bavim i načinom života kojim živim, što je takođe važno, upoznam razne ljude što iz javnog života, što onih javnosti nepoznatih. Volim druženje, upoznavao sam ljude raznih profesija, koji nisu poznati, a ostavljali su snažan utisak na mene", navodi Dačić.

Podseća da je Trampa sreo pre nego što je postao predsednik najmoćnije zemlje na svetu i da su se slikali ispred „Plejbojevog“ zida.

"Sa Putinom sam pričao viceve, papa i kardinal Parolin su mi izjavili saučešće povodom smrti oca, u isto vreme dok su mi svi čestitali na dobijenom ordenu za družbu od ruskog predsednika. Ketrin Ešton je od Tačija krila poklon koji mi je namenila, sa Merkelovom razgovaram na ruskom, jer kao što znate ona je iz istočnog dela Nemačke, a tamo skoro svi govore ruski", otkriva šef diplomatije.

Kaže da sa glumcima i pevačima, među kojima ima dosta prijatelja i koji su dragi gosti na njegovim porodičnim veseljima, često ostane u kafani do zore.

"Mene su, znate, vaspitavali da volim ljude, i nije mi strano sve što i običnom svetu. Nije mi strano ništa što ljudi vole da rade, ali nije ni tačno baš sve što pišu o meni - da pijem, a ne volim alkohol, da sam u kriminalu, a nemam ni prekršajnu prijavu, da sam sa ovom ili onom starletom, a u srećnom sam braku evo već više od dvadeset pet godina... Jedino ne volim i nikad nisam bio u teretani (smeh)", kaže Dačić.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Nije razumeo promene

"Ni u vreme najvećeg uspona i moći Slobodana Miloševića nisam isticao da smo bili bliski prijatelji, pa neću ni danas. Sarađivali smo, viđali se često, ali nismo bili bliski prijatelji. Kao portparol SPS, nisam pripadao krugu partijskih funkcionera koji donose odluke, već sam ih uglavnom saopštavao javnosti. Mislim da sam se prijateljski postavio prema Miloševiću tek nakon njegovog odlaska u Hag, mnogo više nego neki drugi. Tu mislim i na period nakon njegove smrti i na moj odnos prema njegovoj porodici, kada je možda više nego ikada bilo važno biti prijatelj. Malo je poznato da su nam se stavovi često mimoilazili. Nisam se ustručavao da kažem šta mislim i zbog toga sam plaćao cenu. Ne znam koliko se ljudi sećaju, ali mene je Milošević dok je bio u Hagu isključivao iz SPS, ali sam vaskrsavao. Poštovali ga ili ne, Milošević je ostavio značajan trag i odlučujuće uticao na politiku Srbije u bitnom istorijskom trenutku.

Sa ove distance, vidi se da Milošević nije shvatio razmere promena koje je doneo pad Berlinskog zida i ujedinjenje Nemačke i to je bila loša procena koja je i na Srbiju ostavila posledice. Sa druge strane, Miloševićevo nasleđe su bar dve izuzetno važne, istorijske odluke na kojima Srbija i danas zasniva svoje državne interese. Jedna je Dejtonski sporazum, kojim je pre 23 godine okončan rat, postavljeno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, a Srbima omogućeno da imaju svoj entitet, Republiku Srpsku. Bez ovog sporazuma i Srbi u BiH ali i Srbija ne bi ni izbliza imali mogućnost da utiču na ostvarenje svojih interesa. Druga odluka je svakako Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN, koja omogućuje Srbiji da zadrži svoje pozicije kada je reč o Kosovu i Metohiji. Koliko dalekosežni značaj ima ova odluka vidljivo je i danas, 22 godine kasnije, kada i najveće svetske sile, koje su već priznale jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost, ublažavaju tu poziciju i shvataju da kompromis i dugotrajno, stabilno rešenje nije moguće bez Srbije.



ALEKSANDAR VUČIĆ: Lider za 21. vek

- Bez obzira na to što je dugo u politici, Aleksandar Vučić je prototip srpskog lidera za 21. vek. Politika koju on vodi duboko je utemeljena na svesti o tome gde se nalazi Srbija, ko su njeni saveznici u svetu, a ko oni drugi. Zasnovana je na ogromnoj energiji da se zemlja modernizuje i priključi ekonomski razvijenijem delu Evrope. Pritom, Vučić je uspeo da Srbija postane zaista, a ne samo na papiru, faktor bez kojeg se neće donositi odluke koje se nje životno tiču. Pre svega mislim na Kosovo i Metohiju, jer je to naše ključno državno, političko, pa i ekonomsko pitanje. Vučić je dobro shvatio da od rešavanja tog pitanja zavise sva druga, ali je, za razliku od mnogih prethodnika, preduzeo konkretne korake tim povodom, nije se sklanjao u stranu. Biće prvi srpski političar u modernoj istoriji koji će doneti dugoročni, stabilan odnos sa kosovskim Albancima, a da uz to ne naškodi interesima Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji.

Znate, za Vučića često kažu da je težak čovek, ali to ne mora da bude tako. Sa njim je vrlo lako sarađivati kada ste, tako da kažem, na istom zadatku - kada delite isti sistem vrednosti i težite istom cilju. Ukoliko neko vredno, radno i posvećeno obavlja posao koji mu je Vučić poverio i ispunjava očekivanja, on ne može da ima problem. Problemi sa Vučićem nastaju kada neko počne da ga obmanjuje i folira, što iz nekih drugih pobuda što iz dokonosti, a dokonost je, kao što znate, majka svih gluposti.

BORIS TADIĆ: Propustio velike prilike

- Boris Tadić će verovatno biti upamćen kao predsednik Srbije koji je propustio najviše prilika da reformiše zemlju i da je bolje pozicionira u regionalnim, evropskim i svetskim okvirima. Verovatno će mnogima dugo ostati enigma pojedini njegovi potezi koji se tiču Kosova i Metohije, pre svega postavljanje pogrešnog pitanja pred Međunarodnim sudom pravde o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova. Tadić i njegova Demokratska stranka imali su dovoljno vremena i apsolutni uticaj na političke i ekonomske prilike u Srbiji da poprave poziciju naše zemlje u svakom smislu, ali tu istorijsku mogućnost su proćerdali. Mnogi su je i zloupotrebili.

TOMISLAV NIKOLIĆ: U senci Vučića

- Najvažniji politički trenutak Tomislava Nikolića, po mom mišljenju, desio se pre nego što je postao predsednik Srbije. Kada je zajedno sa Aleksandrom Vučićem i drugima odlučio da istupi iz Srpske radikalne stranke i formira Srpsku naprednu stranku. To je možda najkrupnija promena na političkoj sceni Srbije od 2000. godine do danas i, uz to, pokazala se kao veoma dobra i uspešna, jer SNS je ubrzo osvojila vlast i već godinama ima izuzetno visoku i stabilnu podršku birača. Nikolićev predsednički mandat svakako će ostati u senci liderstva koje je na čelu Vlade Srbije u to vreme uspostavio Aleksandar Vučić, kreirajući ključne državne odluke i na taj način određujući pravac kojim će se kretati Srbija u političkom i ekonomskom smislu i koji se pokazao kao uspešan i efikasan.

DONALD TRAMP: Politika kao biznis

- Na polovini mandata predsednik SAD svojom politikom i odlukama i dalje izaziva kontroverze i u njegovoj zemlji, ali i širom sveta. Bez obzira na to, uveren sam da je pred nama vreme u kojem će sve više svetskih lidera imati profil i karakter predsednika Trampa, a možda će poticati i iz istog okruženja, odnosno iz biznisa. Pošto sam nekoliko puta i lično razgovarao sa njim, a i pažljivo pratim njegove odluke i politiku njegove administracije, ubeđen sam da u predsedniku Trampu gledamo lidere, državnike koji će dominirati svetskom politikom u budućnosti. To će biti jaki, nacionalni lideri, okrenuti najpre interesima svoje zemlje i svojih građana, a državnički posao shvataće kao biznis, merljivu kategoriju, u kojoj se ceni samo uspeh ili neuspeh na kraju dana.

VLADIMIR PUTIN: Iskreni prijatelj

- Kod našeg naroda je uvek bila izražena bliskost sa nama bratskim ruskim narodom. Pojavom Vladimira Putina i uzdizanjem moderne Rusije, još je više krenulo sa poistovećivanjem sa Rusijom i njenim predsednikom koji, kao jedna od najmoćnijih figura u svetskoj politici, uliva određenu sigurnost. Kao što je poznato, Vladimir Putin je bio garant Vlade koja je formirana sa SNS-om 2012. godine i od tog trenutka do danas naši odnosi su bivali sve bolji. Imao sam privilegiju da sa njim, kao i sa Trampom, provedem neko vreme u ličnim razgovorima, kroz koje sam video koliko smo mu mi kao zemlja važni i koliko je upoznat sa prilikama u Srbiji, kao i koliko Srbiju i naš narod prijateljski doživljava. Kod ruskih političara ima jedna izražena osobina, a to je da su živi ljudi, koji umeju da se našale, zaigraju, zapevaju, što nije baš svojstveno svima. Putin, kao i ja, ume da zapeva, sa Šojguom i Lavrovom sam pevao u duetu, jedino je Zaharova igrala dok sam ja pevao.

SERGEJ LAVROV: Uvek je dostupan

- Sergej Lavrov je uz predsednika Putina najuticajniji promoter nove Rusije u svetu. On je njeno najpribližnije otelotvorenje – obrazovan, dinamičan, harizmatičan, duhovit kad je prilika, oštar kad zatreba, govori jezikom koji savremeni svet razume, a uz sve to, i na prvom mestu, patriota kome su interesi države ne samo posao, već i duboko unutrašnje osećanje. Moj veliki prijatelj i prijatelj Srbije, uvek se javi kada ga pozovem. Voleo bih da to mogu da kažem i za ministre zapadnih sila.

