ŠEŠELJ ISPROZIVAO MINISTRE U SKUPŠTINI, A NAJVIŠE LJAJIĆA: Od kad on vodi poslove, cena droge je niža

BEOGRAD, 28. novembra (Tanjug) - Predsednik SRS Vojislav Šešelj danas je u parlamentu, tokom rasprave o budžetu i pratećim zakonima, zamerio skupštinskoj većini objedinjavanje 62 tačke dnevnog reda, ali je i ponovo izneo optužbe na račun ministra Rasima Ljajića.

"Vi, iz parlamentarne većine, danas ste oborili sopstveni rekord, 62 tačke dnevnog reda u raspravi ste spojli u jednu. To vam jača efkasnost rada, ali je izvetrio duh demokraije iz skupšitne. Pisaće se o ovom skupštinskom sazivu, gde je bilo moguće 62 tačke, uključujući zakon o bužetu, objediniti u raspravi", rekao je Šešelj.

Kako kaže, rasprava se ne može kvalitetno voditi, niti je moguće pretresti budžet.

Spomenuo je i da je najavljivana rekonstrukcija vlade i dodao da se ušlo u donošenje budžeta za 2019. godinu, a još nema rekonstrukcije.

"Da li je to pametno? Štampa piše da se mogu očekivati vanredni izbori na proleće, nećete valjda izaći na izbore sa vladom u čijem će sastavu biti Rasim Ljajić, Zorana Mihajlović, Lončar?", upitao je Šešelj.

Kako je rekao, budžetom je planirano finansiranje "svega i svačega", ali nije sve precizno navedeno i "opštim stavkama se prikrivaju pojedinačna budžetska davanja".

Upitao je i može li država da finansira baš svaki manjinski savet.

"Možete li da finansirate Bošnjački savet u kojem je Esad Džudža, koji se zalaže za ideju cepanja i deljenje Srbije i objavljuje mapu cepanja? Uvek je bio protiv Srbije i imao neprijateljske pozicije u pogledu opstanka Srbije i njenog integriteta", rekao je Šešelj.

Dodao je da je Džudžu za predsednika tog Saveta izglasala politička organizacija "Vakat" iza koje, kako je rekao, stoji potpredsednik vlade Rasim Ljajić.

On je ponovio optužbe na račun Ljajića u vezi sa trgovinom drogom, navodeći da članak iz jednog "svetskog naučnog časopisa", pokazuje da je Ljajić još pre 2004. godine bio "predmet obrade svetske nauke".

"Tu se navodi da se, iz dobropoznatih, muslimanskih izvora, saznaje da brat jednog saveznog ministra Srbije i Crne Gore, baziran u Novom Pazaru, deluje kao ključni čovek u poslu za veliki deo trgovine narkoticima", rekao je Šešelj.

"Od kada on (Ljajić) vodi poslove, cena droge je niža, jer je siguran da mu niko ne moze ništa i svi to dobro znate, a pravite se da ne znate. On vam je zbog nečeg potreban, a pokazao je pravo lice izborom Džudže za predsednika nacionalnog saveta. Znači da vam sledi poveća glavobolja, koju ćete sami finansirati", rekao je Šešelj.

Kritikovao je i što je predviđeno da država izdvaja novac za održavanje vile u kojoj i dalje živi bivši predsednik Tomislav Nikolić, dodajući da je organ koji vodi "apsolutno nepotreban".

Spomenuo je i ministarku saobraćaja Zoranu Mihajlović, za koju je rekao da je "raskopala" put između Obrenovca i Mionice, na kojem je kompanija Planum otkonila nedostatke, "stala pred kamere i rekla da mora ispočetka, iako nije moralo, da bi se potrošilo novih 10 miliona evra".

Izneo je tvrdnje i da ministar zdravlja Zlatibor Lončar "uzima ogromne pare za narudžbine skupocene medicinske opreme", a ministru prosvete Mladenu Šarčeviću je zamerio što se, kako kaze, od Hrvata kupuje oprema za e-dnevnik, tri - četiri puta skuplja nego od naših proizvođača.

Spomenuo je i hapšenja, kako je rekao, saradnika ministra omladine i sporta Vanje Udovičića.

"Imate niz ministara koje ste morali da izbacite iz vlade. Ovako s njima usvajate budžet i sa njima ćete izaći na izbore. Teško ćete se provući, mnogo je prljavog veša iza nekih od vaših ministara", rekao je Šešelj.

Replicirao mu je Milorad Mijatović, iz SPDS-a, stranke Rasima Ljajića, koji je rekao da SDPS gleda u budućnost, dok je SRS stranka prošlosti, a Šešelj pluskvamperfekat.

"Tako na nemamo šta da govorimo", rekao je on.

Govoreći o budžetu, rekao je da je postignut rezultat u finansijksoj konsolidaciji izvanredan, a da su sredstva planirana realno i konzervativno.

"Nema izmenađenja, ne može se desiti da iskoči neki dug, nešto nepredviđeno. Srbija ostaje uređena zemlja okrenuta budućnosti", poručio je Mijatović.

Dodao je da je planiran deficit od 0,5 odsto.

"Ja sam 2015. stavio do znanja da će, ako postignemo 0,5 odsto to biti istorijski uspeh. Sada to planiramo, što je za zemlju kao Srbija, normalno za njenu ekonomsku snagu", rekao je Mijatović.

