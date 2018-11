EKSKLUZIVNO! USVAJA SE ZAKON O POREKLU IMOVINE: Korumpirani političari, funkcioneri, direktori i opštinari u NEVIĐENOJ PANICI!

BEOGRAD - Kako Kurir ekskluzivno saznaje, do 15. januara 2019. godine biće usvojen Zakon o poreklu imovine političara i funkcionera!

Srbija čeka Zakon o poreklu imovine, još od 2001. godine kada je pokrenuta inicijativa. U proteklih 16 godina, sve vlasti najavljivale su pravno regulisanje tog pitanja, ali ni do dan danas takav tekst nije stigao do poslanika u Skupštini Srbije. Ali, uskoro će i to biti promenjeno, a do 15. januara 2019. godine biće usvojen Zakon o poreklu imovine političara i funkcionera!

Zakon bi trebalo da bude put da se sazna da li je nečija imovina stečena na legalan način, zbog čega su brojni političari i funkcioneri, ali i zaposleni u javnim i državnim preduzećima i lokalnim samoupravama, u strahu... Mnogi su se nadali da takav zakon neće biti donesen, obzirom na to da je od 2000. do 2015. godine najavljivan 20 puta.

Na udaru Zakona biće svi koji obavljaju, ili su obavljali javne funkcije u poslednjih 20 godina!

Poznato je da pojedini političari žive u luksuzu, daleko iznad nivoa kog bi mogli da im pruže samo obična funkcionerska ili poslanička plata. Sad će svi imati priliku da dokažu odakle im imovina i kako su je stekli.

Meta ovog zakona biće svi, ali pre svega oni koji su imovinu i određena dobra stekli volšebno, odjednom, nejasno i sumnjivo.

Pored ispitivanja imoivine političara i funkcionera, zakon će obezbediti i veću naplatu poreskih prihoda, što je dobro za budžet Srbije.

