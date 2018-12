INTERVJU VELJKO ODALOVIĆ: Ćutanje Zapada o žutoj kući je sramno!

Veljko Odalović, direktor Komisije za nestala lica, kaže da je Srbija odavno upoznata s tim da je Unmik znao za monstruozne zločine u "žutoj kući" na severu Albanije.

- Mi odavno znamo da je Unmik znao za zločine u "žutoj kući". Oni treba da odgovore zašto su o tome ćutali - kaže on.

Da li imate neku informaciju zašto je Unmik ćutao o tom zločinu i rekao srpskim nadležnim organima da nemaju podatke o tome?

- To je odnos prema srpskim žrtvama. U njihovom dokumentu se detaljno opisuje gde su bili, šta su našli na lokaciji, popis krvavih tragova, korišćena sredstva koja su pronađena na smetlištu u blizini, pominju se i imena ljudi koji potencijalno mogu biti žrtve. Jedan od razloga jeste i to što se sve dešavalo za vreme mandata međunarodne misije - "žuta kuća" i pronađeni tragovi odnose se na vreme kad je Unmik imao punu nadležnost na Kosovu. To govori o njihovoj odgovornosti.

Oni su zataškavanjem hteli da operu sebe jer nisu preduzeli ništa da do takvog zločina ne dođe?

- Najblaže rečeno. Ne bih želeo da ulazim u pretpostavke da li je neko od njih bio i deo tog scenarija i učestvovao u tome...

Da li postoji mogućnost da je neko iz Unmika učestvovao u tom zločinu?

- Ne mogu da pretpostavljam. U svakom slučaju, ćutanje koje je tada postojalo o srpskim žrtvama u "žutoj kući" jeste nedopustivo. Saznanje da su bili tamo i da su ćutali sve nas je iznenadilo, posebno porodice koje su tražile od nas da pokušamo da dobijemo što više informacija. Svuda smo nailazili na zid ćutanja, to je bila tabu tema. Pitanje "žute kuće" mora da se reši, da se da odgovor - da li je i u kom obimu to bilo, ko je počinio zločine, detaljna istraga mora da se sprovede.



Crno na belo

Dali smo strancima dokaze o "žutoj kući"

Da li Srbija sada može da insistira da međunarodna zajednica odgovori zašto je Unmik ćutao o tome?

- Pre mesec i po dana, na prezentaciji koju je Komisija uradila, podelili smo dokumentaciju, uključujući i tu za "žutu kuću", zvaničnicima država koje su imale kontingente na KiM. Izvesno je da su na severu Albanije postojali logori, a međunarodni predstavnici su napravili izveštaj koji ukazuje da je to ("žuta kuća") potencijalno mesto zločina. Ta monstuozna priča mora da dobije epilog.

