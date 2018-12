PREDSEDNIK VUČIĆ: Dok sam politički živ neću dozvoliti da Srbijom upravlja strana ruka

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da dok je "politički živ" neće dozvoliti da Srbijom upravlja strana ruka.

"Srbija je slobodna, nezavisna i suverena zemlja i neću da dozvolim da bilo čiji agenti upravljaju ovom zemljom. Zato je Srbija poštovana u svetu. Sve ćemo da saslušamo, ali nisu građani Srbije birali njih da upravljaju ovom zemljom i da je razaraju i uništavaju", rekao je predsednik.

On je kazao da je za izjavu Ramuša Haradinaja da će pasti vlast u Beogradu, mislio da je "bezveze intervju", ali da je shvatio da je to imalo svoju poruku.

"To je dato pre uvođenja taksi i pre nego što su pokušali da likvidiraju Milana Radojičića i kada su krenuli sa hapšenjima po Mitrovici. Neko je to dobro 'izračunao'", pojasnio je on.

Kako kaže Haradinaj nije glup čovek, ali je iznad njegovog "nivoa promišljanja" da tako povezuje stvari.

Dodaje da su računali da, ako ubiju Radoijičića, da više niko neće moći da kaže da Olivera Ivanovića nije ubio Milan Radojičić koji je sa Srpske liste, a Vučić je podržavao Srpsklu listu i mora da ima nešto sa tim.

"Znaju da uvođenjem taksi značajno nanose štetu srpskom biznisu i ekonomiji i znaju da bi bili pod velikim pritiskom našeg naroda na KIM, što se i desilo. To su divni ljudi koji razumeju da oni moraju da se bore, ali i mi zajedno sa njima", istakao je on.

Dodaje da je bilo još nekih faktora, da su organizovane tribine različitih agenata, ljudi koji rade za strane službe, a koji govore svakog dana da se Srbi bolje osećaju u Prištini nego u Kosovskoj Mitrovici.

Za Srbe koji tako govore, kaže da su odavno pobegli iz Prištine i da nikada nisu bili u Kosovskoj Mitrovici.

"Jedine sastanke koje imaju su sa inostranim agentima koji im govore kako da deluju protiv mene, koga vide kao nekoga ko se suprostavlja stranom dominaciji ko neće da dozvoli da stranci upravljaju Srbijom",naglasion je on.

Kurir

Autor: Tanjug