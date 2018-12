VUČIĆ IZ ABU DABIJA: Hvala Emiratima na podršci kada nam je bilo najteže, očekujem nove investicije iz UAE

Predsednik Aleksandar Vučić u poseti Abu Dabiju rekao je da je razgovarao sa brojnim svetskim liderima o investicijama dodavši da je saradnja sa UAE od najvećeg značaja za Srbiju.



On je istakao da su UAE bili uvek uz Srbiju i kada nam je bilo najteže, iz ove zemlje stizala je pomoć.

"Ja ovde nisam došao po novac, niti da se zadužujem, već da razgovaramo o proširenju dalje saradnje", rekao je Vučić.

On je dodao da su govorili i o situaciji na Kosovu i Metohiji, a i podsetio da je veoma važna vest bila što po prvi put Ujedinjeni Arapski Emirati u Interpolu nisu podržale članstvo Kosova.

"To je bila strašno važna vest. Ne znate kako je to bila strašno važna vest u čitavom regionu, arapskom svetu. Da ne govorim koliko zemalja se vezuje za njih, a oni su bili jedni od najsnažnijih podržavalaca, zbog dobrih veza i pomagača koje je svojevremeno imala Atifete Jahjaga. Mi smo se godinama ovde borili i u važnoj bici uspeli da se izborimo", naglasio je predsednik Srbije.



"Sve dok se ne ukinu takse i dok u Prištini ne razumeju da želimo dogovorom da postignemo nešto, tu velike sreće neće biti. Videli smo juče da ipak nije tako teško da kada neko želi da izvrši pritisak na Prištinu, to i uradi", dodao je predsednik.

On je dodao da je Priština htela da bude ispred Beograda, da budu u prednosti, ali Srbija na to neće pristati.

"Posle dva ili tri dana koliko su Haradinaj i svi ostali ponavljali da slede nove mere, odjedanput svi su odustali od novih mera. To nisu učinili zato što su se tako probudili, već zato što im je to neko rekao. Taj koji im je rekao oko novih mera, jer je shvatio da mi više bukvalno nemamo gde, da smo u ćošku ćoška, i da posle toga moramo da se štitimo i branimo, taj neko bi trebalo to isto i na takav način kaže za taksu. Zadovoljan sam što je nemački ministar spoljnih poslova na korektan način izneo zahtev za ukidanje taksi. Videćemo šta će svi drugi da kažu", rekao je Vučić u Abu Dabiju.

Vučić je rekao da nikada neće da govori o onome što se priča iza zatvorenih vrata, jer u suprotnom niko više ne bi razgovarao s njim. Svima koji misle da je lako busati se u prsa i sve odbijati, što inače radi na svakodnevnoj osnovi, on je postavio pitanje da li su spremni, kada dođemo u tako tešku situaciju, kada više nemamo šta, i samo da leže u nekom rovu tri dana u vodi.

"Ne da pucate u nekog ili neko u vas. Samo da ležite u rovu na minus tri ili dok kiša pada tri dana. Jeste li spremni na to ili niste. Ili ste spremni samo na to kako i koliko motki uzmete i lupate mene po glavi. Albanci su veoma spremni za sve i veoma motivisani. Oni su srcem ušli u ove sankcije. To je koliko njihova prednost, toliko i nešto što im strahovito odmaže", rekao je predsednik i dodao:

"Mi imamo tešku političku borbu pred sobom, naš je posao da tražimo mirno rešenje i pokušamo da sačuvamo stabilnost i mir i da im kažemo da ne mogu da gaze naš narod. Da li će biti skorog i dobrog rešenja - ako ga vi vidite recite koje je, ako ga vidi bilo ko neka kaže", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je i dalje, kao što je rekao Tijanić "Kosovo najskuplja reč", Vučić je dodao da je kazao i da bi svi tobož dali život za Kosovo, ali niko ne bi da živi na Kosovu.

"Ja mogu da nekog parafraziram ili citiram, ali najlakše je tuđim glavama trgovati. Uzmite samo naše vojne i policijske atašee koji su, na primer, ovde u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kažite im sutra da idu na KiM ili negde, posle plate od 3.000 evra. Neće ni jedan. Pustite te priče. Hoće do prvog kišnog dana", naglasio je Vučić.

Austrija se držala svoje reči

Vučić je istakao da se Austrija držala svojih reči i da je tokom predsedavanja EU, u proteklih šest meseci, uputila važne poruke.

"Moram da kažem da sam oduševljen energijom koju je kancelar Sebastijan Kurc uložio u prethodnih šest meseci po pitanju rešavanja balkanskih problema. Austrija inače razume probleme na Balkanu. Ogroman broj naših ljudi živi u Beču i drugim gradovima Austrije - Salcburgu, Insbruku, Klagenfurtu i Lincu. Zaista je Austrija, a posebno kancelar Kurc, uložila ogroman trud, rad, energiju u to da problemi budu rešavani mirnim putem", objasnio je Vučić u izjavi novinarima u Abu Dabiju.

Istakao je da se zvaničan Beč držao svoje reči, podsećajući da je Austrija priznala nezavisnost Kosova, ali isto tako nedvosmisleno Prištini rekla svoj stav po pitanju taksi i stvaranja vojske Kosova.

Predsednik je ukazao i na bitne investicije koje su došle iz Austrije, posebno u Niš, navodeći da to ne bi moglo bez kancelara Kurca, koji je na nedavno otvaranje fabrike poslao svog ministra za evropska pitanja Gernota Blimela.

"Mi smo veoma srećni zbog gotovo svakonedeljnog prisustva Austrije. Zadovoljan sam zbog prijateljstva koje imamo sa kancelarom Kurcom. Naravno da sam zadovoljan zbog prijateljstva koje sam ostvario i sa predsednikom Aleksanderom van der Belenom. Verujem da to prijateljstvo Srbiji može u budućnosti da donese samo nešto dobro. Da ćemo moći preko noći da im menjamo stavove koji su doneli pre 10 godin, nije realno očekivati", kazao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu glumca Sergeja Trifunovića koji je direktorku Studija B Ivanu Vučićević na društvenim mrežama nazvao fuksom, predsednik je rekao:

"To što je napisao govori o njegovom elementarnom nevaspitanju, nepristojnosti. To što je trebalo da stekne kod kuće, u školi, nije stekao, a takva divljačka Srbija ne može da pobeđuje. A što se tiče Ivanine reakcije, ona je svima nama održala lekciju. Pokazala je da ženska hrabrost često prevazilazi mušku, odgovorila mu je onako kako bi svaka žena pomislila da odgovori, a možda nije imala hrabrosti. Skidam joj kapu što je štitila svoju kuću, novinarku, sebe i sve žene u Srbiji", rekao je predsednik.

