VUČIĆ: Nemam problem sa protestima, opozicija iz njih izlazi slabija, SNS jači

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić izjavio je, povodom večerašnjeg, trećeg protesta dela opozicije, da nema problem sa protestima i dodao da su posle svakog protesta on i stranka koju vodi izlazili jači, a oni koji su skupovima rukovodili - "dramatično slabiji".

Vučić je na pitanje novinara u vezi protesta i do kada bi, po njegovoj proceni, mogli da traju, rekao da sa protesima nema nikakav problem i da je naviknut na to.

"Koliko su trajale prethodne demonstracije? Sto, 110 dana, zaredom, svaki dan. Tada ste videli da nisam imao baš nikakav problem. Koliko god ljudi da hoće, mogu da šetaju. Policajce neće ni da vide. Ja neću da dozvolim igrice koje oni igraju po belom svetu, tipa - nosimo cvet našim policajcima, koji su na njihovoj strani", rekao je Vučić.

Poručio je da na protestima neće biti policije, da svako može da šeta koliko god hoće i da radi šta god hoće, a jedino što je zabranjeno je nasilje nad bilo kim i bilo čim.

"To je jedino zabranjeno, a ovo drugo - 'Vučiću pederu', 'majmune', ovakav ili onakav... Sve je to super, sve je to demokratija i zadovojan sam što vidim da to narod prepoznaje", dodao je.

To, kaže, vidi na izborima i u istraživanjima.

"Posle svakog protesta i ja i stranka koju vodim izlazili smo mnogo jači, a oni koji su time rukovodili izlazili bi dramatično slabiji, za čak 30-40 dosto manje snage. Jer, ne dolazi snaga zbog decibela nečijeg glasa, već zbog snage programa, energije, plana rada, onoga što činite za zemlju. To je demokratski proces i uvek dobrodošao", rekao je Vučić.

Kurir.rs/tanjug

Kurir

Autor: Kurir