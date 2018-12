OVI SRPSKI POLITIČARI SU TRAŽILI POMOĆ OD VIDOVNJAKA! Tadić skidao crnu magiju pred izbore, Predrag Marković ušao u zgradu u 14.55 da bi se Srbija rodila u znaku lava! ŠOK OTKRIĆA

Kada se nađu u nekoj delikatnoj privatnoj ili poslovnoj situaciji, političari u Srbiji se, po svoj prilici, ne libe da zakucaju na vrata astrologa, belih magova, vidovnjaka, pa čak i vračara.

Da im nije strana crna magija, pokazalo se na poslednjem primeru, kada su službenici u prostorijama poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini našli čudan zamotuljak s drvcetom, perom, kamenčićem i crvenim koncem, o čemu je Kurir juče pisao.

foto: Marina Lopičić

Redovni klijenti

Beli mag i šaman Nedeljko Neđo Dražić kaže da je magija prisutna u svim slojevima društva.

- Redovno mi dolaze političari, ali vam neću reći imena. Ne mogu da spavaju, osećaju se negativno, pada im energija, imaju nemire. Javljaju se i zbog ljubavnih problema, pogotovo žene, zbog ljubomore, sumnje i prevare. Ja im onda skidam crnu magiju, ali moraju da poslušaju najvažniji savet, da se odreknu đavola i da se okrenu crkvi i Svevišnjem - objašnjava Dražić. Na pitanje šta znači paketić s drvcetom, perom, kamenčićem i crvenim koncem, koji su našli radikali, on odgovara:

- To je poruka da nekome želi da se veže duša, da neko hoće nešto da uradi iznutra. Skupština je na nekadašnjem groblju, i to treba imati u vidu, jer to ne nosi dobru energiju - zaključuje Dražić.

Važne konsultacije

Svojevremeno je novinar Aleksandar Tijanić otkrio da je bivši predsednik Srbije Boris Tadić navodno sve važne državne odluke donosio konsultujući se s vračarom koja se predstavljala kao astrolog. Čak je, prema Tijanićevim navodima, uoči izbora 2012. imao seanse skidanja crne magije u vili na Dedinju.

foto: Damir Dervišagić

I bivši predsednik parlamenta Predrag Marković ostao je upamćen po tome što je 23. jula 2006, uoči proglašenja obnovljene nezavisnosti Srbije, ušao u zgradu Skupštine tačno u 2.55 kako bi, po savetu astrologa, osigurao da se Srbija „rodi“ u znaku Lava. Gledanjam u položaj zvezda, amaterski se bavio i Bojan Dimitrijević, bivši ministar trgovine i turizma u vladi Vojislava Koštunice, koji je tada čak tumačio horoskop i iz zabave gledao natalnu kartu Tadiću i Koštunici.

- Istina, nekada sam pratio astrologiju, tumačio, ali sada uglavnom ne. Više nemam potrebe za tim, imam druga interesovanja. Znanje iz astrologije mi je ostalo, trebalo bi samo da se podsetim određenih stvari i pravila - kaže Dimitrijević.

ONI SU SARAĐIVALI S VIDOVNJACIMA Boris Tadić se redovno konsultovao s vračarom Mira Marković se navodno pre raspisivanja izbora 2000. konsultovala s astrologom Bivši gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović tražio pomoć proročice Mice Pasuljice Predrag Marković se bavio astrologijom i numerologijom Radovan Karadžić koristio usluge vračare Stane, koja je pobadala krstove i tako omeđila granice RS Gledanjam u zvezde amaterski se bavio i Bojan Dimitrijević, bivši ministar

trgovine i turizma

Vesna Tomić U MAGIJU VERUJU SLABI KARAKTERI foto: Zorana Jevtić Sujeverju i paranormalnim aktivnostima najčešće se okreću osobe sa niskim stepenom samopouzdanja i obrazovanja, kaže za Kurir socijalni psiholog dr Vesna Tomić:

- Oni su verovatno već pokušali da nađu rešenje na neki drugi način, ali kada osete da nemaju izlaza, okreću se nadrilekarstvu. Najčešće su to ljudi koji u stvari imaju veliku muku, a neko treći pokušava da profitira na njihovoj nesreći.

Kurir.rs/Silvija Slamnig Foto: Profimedia/Nebojša Mandić/printscreen

Kurir

Autor: Kurir