NIKOLIĆEV SIN NA TANKOM LEDU! SNS sprema čistku, leteće bahati šerifi! Evo ko je na listi ugroženih!

U Srpskoj naprednoj stranci spremljeni su otkazi za niz funkcionera, što je samo uvod u veliku čistku koja se očekuje posle najavljenog kongresa te stranke. Bez izuzetka, metla će da radi na svim nivoima vlasti, a na spisku je, kako saznajemo, najviše lokalnih šerifa.



Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić je, naime, priznao da ima mnogo ljudi na lokalu čijim radom nije zadovoljan.

- Oni nisu razumeli da su u stvari isti kao ovi moji omiljeni opozicionari. Dovoljno je da su neke zamenili na vlasti u svojim lokalnim sredinama i onda mogu da se ponašaju bahato i nasilno. Na ulazu u 2019. među nekim članovima SNS, pošto znaju da je ove godine kongres stranke, vlada panika - kazao je on u ekskluzivnom intervjuu portalu Espreso.



Na listi problematičnih funkcionera koji bi mogli da polažu račune za svoj nerad i neodgovorno ponašanje je, kako je Kurir i ranije pisao, i Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca i sin bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića. Osim njega, otkaze bi mogli da dobiju i čelnici u Subotici, Bodan Laban, i Brusu, Milutin Jeličić.



U vrhu SNS kažu da će biti smenjeni neodgovorni i bahati funkcioneri u svim stranačkim strukturama - od opštinskih odbora preko Glavnog odbora do članova Predsedništva.

- Svako od funkcionera zna kakvi su mu rezultati rada i šta o tome misle građani, pa sam siguran da su svi koji su zabrinuti - zabrinuti sa razlogom - kaže za Kurir član Predsedništva SNS i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.



Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović tvrdi da niko nije pošteđen i da se vrednuju isključivo rezultati rada, poštovanje programa i Statuta SNS i dostojnost funkcije.

- Svi oni koji se ponašaju bahato i zloupotrebljavaju rejting predsednika Vučića i SNS, biće smenjeni. Ali, to su redovne i rutinske promene. Izvršni odbor (IO) SNS konstantno vrši proveru i kontrolu rada naših funkcionera. To što se neko zaljubi u funkciju i smatra je večnom, odraz je slabosti. Nije to ničija privatna svojina - konstatuje Mirović.

Miloš Vučević

Smenjujemo neodgovorne

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potvrđuje da su u panici oni koji loše rade, i takvih ima i u redovima SNS, s tim da stranka ima snage, ali pre svega odgovornosti prema građanima i članovima da ih politički i partijski sankcioniše: foto: Fonet - To je jedan konstantan proces ako želimo da stranka ima podršku građana i da radimo ono što je u interesu naše države i naroda. Da smenjujemo neodgovorne, bahate, bezobzirne, ali i da omogućimo novim kadrovima da napreduju u stranci. To je recept za očuvanje vitalnosti SNS.



Zorana Mihajlović

Ne radi se osam, već 24 sata

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović kaže da rad lokalnih funkcionera mere IO SNS i njen predsednik Darko Glišić, koji je dobio poverenje Predsedništva i predsednika stranke da to radi. foto: Ana Paunković - Svako od nas koji smo članovi SNS uvek treba da zna da svakog trenutka predstavljamo našu stranku i da to nije osam sati koliko neko od njih negde radi, već 24 sata. Poverenje građana se gradi odgovornim radom, rezultatima i ponašanjem, i niko nema pravo da ga ruši.

Glišić nije odgovarao na pozive Kurira.



Oni su na tankom ledu Radomir Nikolić, Kragujevac

Iako je dug grada veći od 30 miliona evra, čelnici su prošle godine iskeširali gotovo 4,5 miliona dinara za tri nove limuzine, izdvojili oko 15.000 evra za svečani vatromet, namenili oko pet miliona dinara za ugostiteljske usluge u lokalnom hotelu, koje uključuju i korišćenje velnes centra sa saunom, parnim kupatilom i džakuzijem. Bogdan Laban, Subotica

Napravio skandal s pretnjama gepekovanjem i čupanjem grkljana stranačkom kolegi, kao i luksuziranjem - nabavkom osam automobila, od kojih su četiri skupe limuzine. Milutin Jeličić Jutka, Brus

Sedam žena ga prijavilo za seksualno uznemiravanje i sve su ostale bez posla. Sudski procesi nisu završeni.

