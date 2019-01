PRITISAK! VESELJI SRBE GURA U GETO! Stop za VOZILA IZ SRBIJE! Apsolutna blokada bolnica!

To bi zdravstvene institucije i sve ostale apsolutno blokiralo i onemogućilo im rad jer su sva vozila registrovana na srpske oznake, KM - Kosovska Mitrovica ili drugih gradova centralne Srbije, kaže potpredsednik Srpske liste Igor Simić

Vlast u Prištini ne samo da ignoriše pozive iz međunarodne zajednice da ukine takse od 100 odsto na srpske proizvode već planira radikalizaciju sumanutih mera. Kosovski Albanci, naime, nameravaju da zabrane kretanje svih vozila sa srpskim registarskim oznakama.

Zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Izmi Zeka poručio je da su spremili dodatne sankcije prema Beogradu.



- Kategoričan sam po pitanju toga da, u ovom trenutku, pored taksa treba nametnuti mere i na vozila. Već smo spremili svu potrebnu dokumentaciju za zabranu kretanja vozila iz Srbije - kazao je Zeka, koji je inače visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije Kosova, na čijem je čelu Kadri Veselji, predsedavajući kosovske skupštine. Ova partija stoji i iza predloga za uvećanje taksa na robu iz Srbije od 100 odsto.

Nastavak pritiska



Potpredsednik Srpske liste Igor Simić tvrdi da najava zabrane upravljanja vozilima sa srpskim registarskim oznakama unosi strašan nemir među Srbe, posebno na severu KiM, jer skoro svi oni voze kola s tim registracijama.

- To je nastavak pritiska na Srbe. Ta mera bi u potpunosti getoizirala Srbe i onemogućila normalan život. To bi zdravstvene institucije i sve ostale apsolutno blokiralo i onemogućilo im rad jer su sva vozila registrovana na srpske oznake, KM - Kosovska Mitrovica ili drugih gradova centralne Srbije - upozorava on i ističe da bi i komunikacija sa sugrađanima u centralnoj Srbiji, takođe, bila u totalnoj blokadi.

Radikalniji udar



Potpredsednik Vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da je Beogradu poznato da Priština razmatra iracionalne opcije za zaoštravanje sankcija poput prekida platnog prometa, ukidanja dinara i srpskih registarskih tablica.



- Ohrabreni što iz EU i SAD nije izvršen direktan pritisak da ukinu takse, kosovske vlasti računaju da mogu da nastave s radikalnijim udarima na Srbe, skrenu pažnju na svoje zahteve i politički profitiraju. Sve stoji zbog suludih mera Prištine. Trgovina je potpuno obustavljena, a dijalog je u nokdaunu - ocenjuje Ljajić i očekuje oštriju reakciju međunarodne zajednice.

Navodi da je šteta zbog taksa do 30. decembra bila 46,1 milion evra, a do danas je narasla na oko 55 miliona evra, ako se računa i da su takse od 10 odsto uvedene početkom novembra.



Briselski dijalog prekinut je kad je Priština uvela stopostotno povećane takse na robu iz Srbije i BiH. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je upozorio da do nastavka dijaloga neće doći dok Priština ne povuče tu odluku.

Brojka

55 miliona evra je šteta zbog uvođenja taksi



Lista zabrana

Politički profit Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da bi najavljena mera Prištine mogla da se odnosi samo na registarske tablice izdate u centralnoj Srbiji, a odnose se na opštine i gradove na KiM, poput Prištine, Prizrena, Kosovske Mitrovice... foto: Dado Đilas - Tako nešto predviđeno je i Briselskim sporazumom i od 2015. dva puta je odlagano, ali očigledno Albanci smatraju da bi politički profitabilno bilo da ih stave na svoju listu zabrana - kaže Janjić.

