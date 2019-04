GRADONAČELNIK KRALJEVA PREDRAG TERZIĆ O ISTUPU NEBOJŠE ZELENOVIĆA: Neće meni šabačka lopuža da priča o poštenju

„Časni i pošteni ljudi misle da su svi drugi ljudi časni i pošteni, a ljudi koji su nepošteni u svakom dugom čoveku vide nepoštenog i nemoralnog čoveka“, rekao je gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić u vezi sa neistinitim izjavama koje je povodom nabavke LED rasvete u gradu Kraljevu izneo gradonačelnik grada Šapca Nebojša Zelenović, gostujući prošlog petka na skupu „1 od 5 miliona“ u Kraljevu.



Svoju izjavu, gradonačelnik Kraljeva objašnjava:



„Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, na dve sednice Skupštine grada Šapca uspeo je da zaduži grad za fantastičnih 1.470.000.000 dinara. Na jednoj sednici Skupštine grada on je zadužio buduće generacije Šapčana za čak 1.000.000.000 dinara, i taj dug će se, naravno, vraćati u narednim decenijama. Novac koji je on potrošio moraće da plaćaju deca sadašnjih stanovnika ovog grada. Takođe, organizovao je referendum na teritorijama mesnih zajednica koje se nalaze u Šapcu, govoreći sve vreme da želi da sav novac koji grad prihoduje od poreza na imovinu na tim teritorijama bude upravo utrošen u tim mestima, a da građani treba sami da se izjasne za šta žele da ga potroše. Na njegovom referendumu se pojavilo svega nešto više od 10 procenata stanovnika, nakon čega je on govorio da uopšte nije važno koliko procenata ljudi izlazi, njihovo mišljenje treba saslušati“, izneo je detalje Terzić i poručio Zelenoviću:



„Dragi gospodine, očigledno je da Vas podržava tek nešto više od 10 procenata meštana grada Šapca i da će Vam Šapčani na narednim izborima dati onu ocenu koju ste i zaslužili. Naravno, to je čista nula.“



Gradonačelnik Kraljeva je još dodao:



„To nije bilo dovoljno gospodinu Zelenoviću, već je on prošle nedelje, u petak, došao u Kraljevo i, umesto da, kao jedan od najgorih gradonačelnika u Srbiji, dođe kod gradonačelnika Kraljeva i da mu u prijatnom razgovoru objasnim šta sve treba da radi kako bi postao uspešan, kako bi unapredio život svih Šapčana, kako bi uradio nešto korisno za građane grada, on to nije želeo, nego se pojavio na nekakvom skupu i tamo izneo niz neistina - o LED rasveti u gradu Kraljevu, o zameni svetiljki. Iznosio je različite neproverene informacije i iznose sredstava koji nemaju veze sa istinom i ja onda razmišljam da tužim gospodina Zelenovića pa neka on na sudu objašnjava šta je govorio i kako je iznosio različite neistine.“



Gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić je potom izneo još informacija u vezi sa postupcima šabačkog gradonačelnika:



„Gospodin Zelenović ima veoma negativna iskustva sa sudom, a ja ću Vam, radi Vaše informisanosti, dati nekoliko informacija kako biste shvatili o kakvom se čoveku radi. Gospodin Zelenović je presudom Višeg suda u Šapcu od 27. decembra 2018. godine proglašen krivim - što je, u uračunljivom stanju i svestan zabranjenosti svog dela, tokom 2015. godine, kao odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava, i to gradonačelnik grada Šapca, protivno odredbi člana 54 Zakona o budžetskom sistemu, stvorio obaveze i na teret računa budžeta odobrio plaćanje rashoda i izdataka preko iznosa utvrđenog budžetom, tako što je preuzeo obaveze, u ukupnom iznosu - 604.561.883,04 dinara....!



I takav čovek dođe u Kraljevo i nešto govori o gradonačelniku i iznosi neistine“, zaključio je gradonačelnik Kraljeva, izrazivši nadu da će građani Šapca na narednim lokalnim izborima izabrati časne, poštene ljude, koji će raditi u njihovu korist.



Prvi čovek grada Kraljeva dr Predrag Terzić je podsetio na to da je grad Kraljevo 2016. godine potpisao sporazum kojim je predviđena zamena 9.200 živinih svetiljki LED svetiljkama. Kako je naveo, njihova ukupna cena iznosi 211.000.000 dinara bez PDV, od čega će 30 odsto sredstava gradu Kraljevu refundirati Centar za međunarodnu saradnju i razvoj, preko koga je Republika Slovenija gradu Kraljevu donirala sredstva za oblast energetske efikasnosti.

„Garancija za svetiljke ugrađene u Kraljevu je čak 10 godina. A građani Šapca znaju kako izgledaju svetiljke najgoreg kvaliteta...“, poručio je gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić.

(Kurir.rs / Dragana Udovičić)

Kurir