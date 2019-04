HARADINAJ POZVAO TAČIJA DA SKUJU PLAN PROTIV SRBIJE: Rešili da se udruže pred sastanak u Berlinu

Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, potvrdio je da će prisustvovati sastanku u Berlinu, 29. aprila i pozvao Hašima Tačija da se usaglase o temama o kojima će se razgovarati na tom srpsko-albanskom skupu.

U suprotnom, kazao je Haradinaj, pojasniće "svoje stavove protiv podele Kosova".

"Moje je ustavno pravo da pojasnim svoje stavove", kazao je Haradinaj za KTV i ponovio da je protiv razgraničenja ili podele Kosova, jer smatra da se radi o pogrešnoj ideji.

Haradinaj je rekao da ideja o podeli nema podršku na Kosovu i da je to "jasno i njenom inicijatoru", Tačiju.

Na skup u Berlinu, koji će biti održan pod pokroviteljstvom Nemačke i Francuske, pozvani su predsednik i premijer Srbije, Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, predsednik i premijer Albanije, Iljir Meta i Edi Rama i predstavnici privremenih prištinskih institucija, Tači i Haradinaj.

Govoreći o poseti Sjedinjenim Državama, prošlog vikenda, Haradinaj tvrdi da je, iako to nije bila zvanična niti protokolarna poseta, imao susrete sa zvaničnicima iz Vašingtona.

"Otišao sam da posetim moje Albance. Nije to bila bilateralna poseta. Došli su da me posete neki prijatelji iz Vašingtona. Bila je to radna poseta i mi smo radili", rekao je Haradinaj.

