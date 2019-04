DAČIĆ O IDEJI DVOSTRUKOG SUVERENITETA: To su samo pretpostavke i takvo rešenje ne postoji nigde na svetu

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić komentarisao je danas u Moskvi pisanje medija o tome da će Francuska i Nemačka na predstojećem sastanku u Berlinu predstaviti ideju dvostrukog suvereniteta, rekavši da su to samo pretpostavke i da takvog rešenja nema nigde na svetu.

Dačić se danas u Moskvi sastao sa šefom ruske diplomatije, a na pitanje upućeno Sergeju Lavrovu u vezi sa tom idejom, Dačić je objasnio:

"To je ono što se kao očekuje da će Merkelova da predloži, da na severu Kosova postoji tzv. dvostruki suverenitet - i Kosova i Srbije. Ali, to su sve pretpostavke i to rešenje ne znam da li igde na svetu postoji, osim na tom papiru." Lavrov je rekao da Zapad, kad je priznavao nezakonito proglašenu nezavisnost Kosova, nije pominjao dvostruki suverenitet.

"Ali ponavljam, na našim srpskim prijateljima je da donesu odluku. Što se tiče pritiska na Srbiju i zahteva da prizna nezavisnost Kosova, taj pritisak će se nastaviti. Pre svega SAD i aktuelna administracija obuzeti su težnjom da postignu što više spoljnopolitickih uspeha za kratko vreme pre sledećih izbora", rekao je Lavrov.

To zahteva daleko više vremena nego da se postavljaju ultimatumi i da se traži da se oni smesta prihvate, ali to je jedini put ka stabilnom rešenju problema, konstatovao je on.

List "Gazeta ekspres" je objavio da će Francuska i Nemačka predstaviti na sastanku u Berlinu plan za sporazum Beograda i Prištine, koji bi donekle zadovoljio zahteve Beograda, i da se radi o ideji dvostrukog suvereniteta.

Kako se navodi, taj plan ne uključuje podelu teritorije.

"Govori se o dvostrukom suverenitetu. Kosovo će očuvati teritorijalni integritet, ali će Srbija uživa neki suverenitet nad kosovskim Srbima i srpskim crkvama", tvrdi izvor lista.

(Kurir.rs/Tanjug)

