ANALITIČARI O SKUPU BUDUĆNOST SRBIJE: Vučić dobio dodatni legitimitet, jedinstvo srpskog naroda najvažnija poruka

BEOGRAD - Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je da je večerašnji skup ispred Narodne skupštine bio veličanstven i istakao da je važno to što je sa njega poslata poruka o jedinstvu srpskog naroda.

foto: Kurir

"Poslata je poruka ujedinjenja i sela i grada, svih Srba koji žive u Srbiji i regionu, ujedinjenja u ekonomskom progresu, u veri, u to da se kompromisom mora tražiti odgovor na pitanje kako do mira i stabilnosti u regionu, u susret svim izazovima koji nas čekaju po pitanju Kosova i Metohije, koji nisu mali", rekao je Stanković za Pink.

Istakao je da je u govoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića uočljiva bila ravnoteža u spremnosti da se pregovara i razgovara i spremnost da se brani život Srba ukoliko, oni budu na bilo koji način ugroženi neodgovornom politikom Albanaca.

foto: Kurir

Stanković je ocenio da je deo Vučićevog govora koji se odnosio na ekonomiju optimističan i da uliva nadu građanima jer, dodao je, svi građani Srbije žele slobodu, blagostanje, mir i stabilnost.

"Govori koje smo čuli danas, a posebno govor predsednka Vučića daje nam nadu da će tako i biti", istakao je Stanković.

On je rekao i da je važno to što je na skupu bio i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, jer je to, dodao je, dokaz da incident sa skupa Saveza za Srbiju, koji je održan 13. aprila, pada u zaborav.

Stanković je podsetio da je ove nedelje u Subotici održana zajedička sednica srpske i mađarske vlade, kojoj je prisustvovao i premijer Mađarske Viktor Orban.

"Mi sa Mađarskom imamo verovatno najbolje odnose koje smo imali u novijoj srpskoj istoriji i to je svakako ohrabrenje kada je reč o složenoj geopolitičkoj situaciji koja postoji u regionu", dodao je Stanković.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Miletić:Ključevi bezbednosti regiona u Srbiji

Srbija se podigla i međunarodna zajednica mora da shvati da našu zemlju moraju sada da tretiraju mnogo značajnije, rekao je direktor Centra za globalizaciju, Dejan Miletić.

"Ključevi bezbednosti regiona su u Srbiji", kaže Miletić za Pink.

On je rekao da su upravo ove dve komponente, kako kaže, umerenog govora predsednika Vučića ostavile najveći utisak.

"Vučić je poslao poruku, ne samo srpskom narodu u Srbiji, već srpskom narodu širom regiona, a to je da Srbija misli na njih, da brine o njima i da će se ti odnosi razvijati kako vreme dolazi", dodaje Miletić.

On dodaje da će Srbija krenuti dalje još snažnije i da to nisu samo procene međunarodnih institucija, već da je to ono što, kako kaže, svi osećaju i znaju da Srbija radi na tome da podigne standard.

foto: Kurir

Starović:Vučić dobio dodatni legitimitet pred Peking i Berlin

Istoričar Nemanja Starović ocenio je večeras da je skupom u Beogradu predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio dodatnu snagu i legitimitet pred sastanke koji ga čekaju u Pekingu i Berlinu.

On je za tv Pink ocenio da je na skupu u okviru kampanje "Budućnost Srbije" bilo više ljudi nego 5. oktobra i da je to pokazalo da Vučić, pored rezultata koje je postigao na izborima, i dalje uživa veliku podršku građana.

To je, kako smatra Starović, posebno važno za naš položaj u međunarodnim okvirima.

Starović je ukazao i na značaj predsednikove poruke da treba da se rađa više dece.

On je naveo da su jasne perspektive napretka zemlje, ali da to ništa ne vredi ako nema kome da se ostavi zemlja.

Podsetio je da je Mađarska uvela najbolje mere populacione politike i da od nje u tom pogledu možemo mnogo da naučimo.

foto: Kurir

Istoričar Saša Adamović ocenio je da je skup u Beogradu bio impresivan i da je pokazao da Srbija ne pristaje na pritsike.

Prema njegovim rečima, vazna je bila i pojava mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, kao i to što je govorom na srspkom jeziku pokazao posebnu počast i prijateljstvo.

"Jaka Srbija moze da racuna na veći broj prijatelja u svetu. Ako pokazete slabost u međunarodnim odnosima smanjuje se broj prijatelja, a rastu neprijatelji", zaključio je Adamović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir