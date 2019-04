DRECUN: Ne očekujem napredak u dijalogu posle Berlina

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ne očekuje da će u Berlinu biti odblokiran dijalog Beograda i Prištine imajući u vidu da je Srbija, kako kaže, izričita da bez ukidanja taksi na srpsku robu nema nastavka razgovora, a da EU i međunarodna zajednica do sada nisu preduzele ozbiljnije korake da primoraju albansku stranu da ih povuče.

Drecun je za TV Pink predstojeći sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom ocenio kao neizvestan, ali ne očekuje da će biti postignut napredak koji bi oživeo dijalog Beograda i Prištine.

''Srbija je otvoreno rekla da bez povlačenja taksi nema nastavka dijaloga. Ako se budu vršili pritisci na Srbiju, uveren sam da će biti odbijeni i zato je važna podrška Rusije i Kine koje su stalne članice Saveta bezbednosti'', rekao je Drecun.

On je rekao i da evropski zvaničnici izjavljuju da je deblokada dijaloga cilj sastanka u Berlinu, ali postavlja pitanje kako to postići budući da EU do sada nije uradila dovoljno da primora Prištinu da povuče takse zbog kojih je prekinut dijalog.

Drecun je uveren da će pritisak biti usmeren na Srbiju da obustavi aktivnosti na međunarodnom planu i ne sprečava jačanje međunarodnog kapaciteta samoproglašenog Kosova.

''Onda bi se možda Albanci smilovali da ukinu takse na određeno vreme. To nije put da se reši problem i da se izađe iz ćorsokaka'', naglasio je Drecun.

Njegova pretpostavka je da će zvaničnici EU biti prisutni na sastanku, ali da će biti u drugom planu pošto francusko-nemački dvojac preuzima inicijativu da bi, smatra Drecun, pokazao kako bi izgledala spoljna politika ''nove Evrope''.

''SAD još uvek ćute o svemu tome, što znači da nisu aktivno uključene u taj sastanak'', zaključuje Drecun.

