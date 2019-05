KURIR OTKRIVA! KAKO DOSTA JE BILO TROŠI NARODNE PARE: Radulović 77 miliona dinara iz budžeta dao za reklame na Fejsu!

Članovi političkog pokreta Dosta je bilo - Saša Radulović nisu štedeli pare koje su kao parlamentarna stranka dobili iz budžeta Srbije. Oni su u 2018. godini samo za oglašavanje na Fejsbuku, takozvano bustovanje, potrošili čak 3,8 miliona, dok su za internet i telefone dali 5,1 milion narodnih para!

Izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije pokazuje da je prihod iz budžeta bio 77.852.244,00 dinara, što je i do dinara potrošeno, a po stavkama je navedeno i za šta.

Druženje i obuke

Pored milionskog iznosa za internet oglašvanje, DJB je za svoje članove organizovao i tim-bilding, a pored druženja, imali su i profesionalne obuke.

Tako su predsednica pokreta Branka Stamenković i predsednik Programskog saveta DJB Saša Radulović, ali i istaknuta članica Hana Adrović imali priliku da se obučavaju u raznim oblastima, ali je i to debelo koštalo. Za stavku "stručno osposobljavanje" potrošeno je 2,3 miliona, dok je "kontinuirana obuka članstva" plaćena 1,2 miliona. Za "redovan rad odbora i povereništava" plaćeno je čak 28,5 miliona dinara, a za PR i onlajn sadržaj oko 2,5 miliona.

Pored opisanih specifikacija, postoje i one koje su još manje precizirane, ali su sume milionske. Na "razne troškove", bez bližeg objašnjenja o čemu je reč, potrošeno je 3,5 miliona dinara, dok je za "razne usluge" spiskano 353.000 dinara.

Vole reklamu

Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija kaže za Kurir da je DJB izuzetno prisutan na internetu, pa nije neobično što je toliko plaćeno onlajn oglašavanje.

- Otkad se DJB formirao, oni su izuzetno prisutni na internetu, pa me i ne čudi da su značajne troškove imali za "bustovanje" i pojačavanje svog prisustva na mrežama. Da li je to sve opravdano odgovarajućim dokumentima, to je pitanje za Agenciju za borbu protiv korupcije. Što se tiče troškova obuke, to je jedna od stavki koja je predviđena za parlamentarne stranke - kaže Minić.

Kurir je uputio pitanja pokretu Dosta je bilo, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore.





Troškovi reprezentacije

Milioni za piće i putovanja

Na troškove "hrane i pića za sastanke i aktivnosti", ili narodski rečeno za kafanu, članovi DJB potrošili su oko pola miliona dinara. Pored ove stavke, imali su i stavku "troškovi reprezentacije", za koju su dodatno dali 353.000 dinara, dok su putarine, parkinge, korišćenje automobila i gorivo platili 336.000.

Spisak nekih troškova

- PR i onlajn sadržaji 2.521.227,00

- troškovi prevoza goriva i autobuskih karata 3.907.591,37

- troškovi hrane i pića za sastanke i aktivnosti 487.003,44

- troškovi stručnog osposobljavanja 2.380.656,89

- telefon i internet 5,1 milion

- oglašavanje na Fejsbuku 3,8 miliona

- AWC Gugl oglašavanje 449.000

- kontinuirana obuka članstva 1,2 miliona

- tribine, razni događaji, plakati i reklamni materijal oko 3 miliona

- redovan rad odbora i povereništava 28,5 miliona

- razne usluge 609.944,95

- razni troškovi 3,5 miliona

* u dinarima

