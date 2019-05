NEBOJŠA STEFANOVIĆ: Kampovi za nindže? Ne znam šta da kažem

BEOGRAD - Ne znam kako bismo se takmičili u kampovima za nindže, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, povodom postavljanja šatora opozicije ispred Predsedništva Srbije u Pionirskom parku u Beogradu.

"Te kampove za nindže nismo do sada otvarali, ne znam kako bismo se u tome takmičili, ali ako je to ono što se nudi građanima Srbije, ne znam šta bih ozbiljno mogao da kažem na to", rekao je Stefanović za TV Pink.

Stefanović je u više navrata naglasio da ne zna šta da kaže tim povodom i podsetio da je juče čuo da će se opozicija ponašati kao "nindže i komandosi".

foto: Printscreen

On je rekao da su lideri opozicije koji su bili na vlasti, zatvarali fabrike i istakao da, s druge strane, sadašnja vlast otvara fabrike i svake godine radi na tome da se povećavaju penzije i plate i na dolasku investitora.

Stefanović je istakao i da je minimalna zarada u vreme Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića i Mirka Cvetkovića za četiri godine povećana sa 159 na 162 evra, odnosno za samo tri evra, dok sada iznosi 230 evra.

Ministar je ocenio da to nije idealno, ali je mnogo veće.

Stefanović je rekao da je kod opozicije primetan nedostatak programa.

"Potpuni nedostatak programa, nemate bilo kakvu ideju šta biste ljudima ponudili ni po jednoj temi, osim povratka na vlast onih koji su nas već opljačkali. To je jedino što sam čuo da se nudi kao deo programa", rekao je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir