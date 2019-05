MILOVAN JOVANOVIĆ: Vučić potpuno sam u rešavanju kosovskog problema

Milovan Jovanović, novinar i politički analitičar rekao je danas za N1 da je Bosna i Hercegovina u najvećoj krizi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma uz ocenu da je država nefunkcionalna, korumpirana, razorena, opljačkana i osiromašena.

Kako je Jovanović u razgovoru za N1 naglasio, brojni relevantni podaci pokazuju da BiH svaki dan napuštaju i mladi i stari ljudi koji žele i sanjaju bolji život za sebe i svoju decu.

Prema njegovom mišljenju, budućnost Bosne i Hercegovine zavisi od američkog interesa uz ocenu da od Evropske unije u tom procesu, ne treba ništa očekivati.

"Svi zajedno, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, onako ojađeni, prevareni i razočarani, odlaze u zemlje Evropske unije, Kanadu, Severnu Ameriku, skandinavske zemlje i Australiju. Niko ne odlazi u Kambodžu, Šri Lanku, Iran, Rusiju, Kinu, Indiju, Pakistan ili Ugandu", ispričao je Jovanović na početku razgovora.

On smatra da postoji model prema kojem bi Bosna i Hercegovina mogla biti funkcionalna i uspešna država. Prema njegovom mišljenju, u tom procesu ključna je uloga Kancelarije visokog predstavnika.

Građani moraju biti svesni posledica svojih odluka

"Neophodno je što pre aktivirati i maksimalno primenjivati bonska ovlašćenja koja ima visoki predstavnik u BiH. Setimo se samo Carlosa Westendorpa, Paddyja Ashdowna pa i Wolfganga Petrischa koji je najurio Antu Jelavića, člana Predsednistva BiH. Bez toga, stvari će se manje više odvijati kao i do sada. Naglašavam, dokle god su na vlasti ili blizu vlasti Dodik, Izetbegović i Čović, građani BiH nemaju čemu dobrom da se nadaju. Reći ću i da Dodik, Izetbegović i Ćović na izborima pobeđuju, da za njih i njihove stranke ljudi glasaju, podržavaju ih. E sad, zašto, kako, u kolikoj meri i na koji način, to je drugo pitanje i traži mnogo vremena. Sve u svemu, građani BiH moraju biti svesni svojih odluka, izbora i posledica koje one nose", dodao je sagovornik koji potcrtava da je pitanje Kosova povezano s pitanjem budućnosti Bosne i Hercegovine.

Kako to pojašnjava?

"Sporazum Beograda i Prištine relaksirao i revitalizovao ceo region. Sporazum Srba i Albanaca bi bez dileme pozitivno uticao na dešavanja u Bosni i Hercegovini. Postizanje sporazuma i pomirenje sa Albancima svakako je najteži i najkomplikovaniji zadatak predsednika Aleksandra Vučiča i njegove celokupne političke karijere. Nažalost u toj misiji rešavanja kosovskog problema i postizanja istorijskog sporazuma sa kosovskim Albancima, ali i Bošnjacima i Hrvatima, Vučić je potpuno sam. I to je danas toliko evidentno. U Srbiji, već godinama deo vlasti, deo opozicije, deo Crkve, deo Akademije, deo Univerziteta - podmuklo plasira bestidnu tezu da Vučič nešto prodaje, izdaje ili predaje", istaknuo je Jovanović u razgovoru za N1.

On primećuje da je nepoznanica šta međunarodna zajednica očekuje od Bosne i Hercegovine. Prema njegovom mišljenju, Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese, a upravo od tih interesa, ovisi budućnost ovakve BiH.

"Ako SAD pronađu interes da celokupna situacija u BiH treba da se promeni i da BiH bude pravno uređena, bezbedna, ekonomski razvijena i funkcionalna država - oni će to ostvariti. S druge strane, od Evropske unije ne treba ništa očekivati jer je Evropska unija već godinama suočena sa brojnim nerešivim problemima. Kriza evropskog jedinstva, jaz između starih i novih članica, odlučivanje konsenzusom, migrantska kriza , terorizam, korupcija, populizam, Brexit, odsustvo zajedničke spoljne i bezbednosne politike - su samo neki od problema. Evropska unija je postala potpuno nemoćna pred ruskom diverzijom u centralnoj i istočnoj Evropi i paralisana korupcijom i kineskim prodorom u zajednčko evropsko tržište i narušavanjem fer trgovine. Bosna i Hercegovina je podeljena između ruskog i turskog uticaja. Nezainteresovanost Vašingtona i slabost EU povećali su uticaj Moskve i Ankare na Balkanu i pokazale ranjivost NATO-a i Evropske unije. Kako će izgledati i kakva će biti sudbina regiona, Balkana, Evrope, ali i sveta, zavisiće od dogovora velikih sila. Čeka se da Sjedinjene Države, Velika Britanija i Rusija podele interesne zone i skroje novu kartu sveta. Do tada, bojim se, nemamo čemu dobrom da se nadamo. Poredak koji je stvoren posle Drugog svetskog rata više ne postoji. Raspao se padom berliskog zida i rušenjem Jugoslavije", zaključio je Milovan Jovanović na kraju razgovora za N1.

