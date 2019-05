DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: KFOR umesto praznih saopštenja da reaguje na pokušaj okupacije severa KIM

Deo međunarodne zajednice, pre svega sponzora nezavisnosti takozvanog Kosova treba da prestane sa praznim saopštenjima, u slučaju grubih kršenja svih dogovora, već da reaguje u skladu sa svojim mandatom, rekao je danas lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i dodao:

"Jutrošnji upad specijalnih snaga ROSU na sever Kosova i Metohije je pokušaj okupacije severa Kosova i Metohije sa krajnjom namerom izazivanja oružanog sukoba između Vojske i policije Srbije i snaga NATO pakta. To je cilj albanskih terorista. Srbija i NATO imaju dogovor o zabrani ulaska oružanih formacija Prištine na sever Kosova bez saglasnosti predstavnika Srba”, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. “Ako je neko izvršio neko krivično delo postoji kosovska policija i na severu Kosova i Metohije, u kojoj su Srbi i oni mogu da izvršavaju naloge nadležnih sudova, ukoliko za tim ima potrebe. Zamislite kako bi reagovao američki ambasador u Beogradu da specijalne snage Vojske i policije Srbije na način kao što to ROSU radi upadnu i hapse Albance u Preševu. Verovatno bi već zasedao glavni štab NATO pakta i Savet bezebednosti Ujedinjenih nacija. Srbija je za mir i stabilnost i za poštovanje svih međunarodnih sporazuma. To isto tražimo i od svih drugih”.

