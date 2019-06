BIVŠI IZETBEGOVIĆEV TELOHRANITELJ ČISTI TAJNU POLICIJU: Osmica Srbe snajperom ubijao iz zabave, a sad ih MALTRETIRA i TERA iz SLUŽBE!

Osman Mehmedagić Osmica, direktor obaveštajno-bezbednosne agencije BiH OBA i ratni telohranitelj Alije Izetbegovića, koji je, prema svedočenju zaštićenog svedoka u Hagu, za vreme rata snajperom ubijao Srbe iz zabave, sada progoni Srbe iz ovog tela. Mehmedagić je krajem prošle godine penzionisao Miloša Šaviju, srpskog bezbednjaka, vrsnog profesionalca sa decenijama iskustva i bez mrlje u karijeri, jer nije prisustvovao sednici Komisije za NATO.

To što Šavija nije prisustvovao sednici jer je od zamenika direktora Agencije Trifka Buhe dobio tri slobodna dana zbog slave nikoga nije interesovalo. Na pomenutoj sednici Komisije za NATO i bez srpskih glasova usvojeno je sve što je trebalo. Rešenje o penzionisanju ekspresno je uručeno Šaviji (iako ne ispunjava ni starosne uslove, ni po godinama staža), zbog čega je on i tužio agenciju. Ovaj slučaj će svoj epilog dobiti na sudu, ali je, saznaje Kurir, umnogome uticao na ostale Srbe u OBA - da saviju glavu i ćute.

MN Čudno

- Šavija je čovek bez greške, bez mrlje u karijeri. Operativac je 37 godina i sjajan kolega. Nije prisustvovao sednici Komisije za NATO, jer je dobio slobodne dane zbog Nikoljdana. Na toj sednici u decembru je usvojen GNP, ali bez glasova srpskih članova. Osmica je to iskoristio da ga skloni. Ostali Srbi u agenciji ćute, jer ako su Šaviju makli, šta onda drugi da očekuju - kaže izvor Kurira i dodaje.

- Osmica sprovodi plan ućutkivanja i čišćenja Srba u OBA. Srbi imaju neravnopravan tretman u OBA, tretirani su kao građani drugog reda. Osmica ih koristi kao dekor da bi pokazao multinacionalnost.

Naš izvor navodi i da je Mehmedagić na Šavijino mesto postavio Srbina koji je u Sarajevu tokom rata bio u Armiji BIH.

MN Šavija je žrtva

Bezbednosni stručnjak Dževad Galijašević kaže za Kurir da OBA ne pripada državi BiH, već tvrdom krilu SDA, te da je Šavija žrtva radikalne verske struje.

- Ta služba je privatna vojska Bakira Izetbegovića. Osmica je sklon radikalizmu, islamizmu i terorizmu, pominje se i u vezi sa ratnim zločinima. Šavija je žrtva jedne radikalne verske struje koja koristi službu. Osmica je bio prisutan prilikom zločina u Velikom parku, nije učinio ništa da se otkriju zločinci, ubice. Ovo je dobar povod da RS razmisli o aktiviranju svoje službe - kaže Galijašević i podseća da se Mehmedagićevo ime dovodi u vezu i sa ratnim zločinima počinjenim nad kolonom vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici.

Šavija



Samo su mi rekli: "Direktor je ljut"



Šavija u razgovoru za Kurir kaže da je, i pored slobodnih dana, imao nameru da ode na sednicu, ali su ga magla i umor sprečili da ode (iz Bijeljine) do Sarajeva. Dan posle sednice primio je poziv iz sedišta agencije tokom kog mu je saopšteno da direktor od njega traži da podnese zahtev za penzionisanje. U razgovoru sa zamenikom agencije Buhom saznao je da su u kabinetu direktora ljuti zbog njegovog izostanka sa sastanka. Sedam dana nakon pomenute sednice Komisije za NATO on je ekspresno penzionisan.

- Niko me zvanično nije upozorio na ispunjenje uslova za penzionisanje. Niko od članova Komisije za NATO integracioni proces srpske nacionalnosti nije snosio nikakve posledice u svojim institucijama zbog nedolaska na sednicu, a ima ih sedam - dodaje on.