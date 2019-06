ĐUKA OPLEO PO SABORCIMA: Pojeli bi kantu izmeta samo da sačuvaju fotelje! POLTRONI I IDIOTI

Poslanik SNS Vladimir Đukanović udario je na stranačke kolege nazivajući ih poltronima i idiotima, tvrdeći da bi „pojeli kofu izmeta da im je da Vučić“ kako bi sačuvali zadnjice u foteljama, iako ga mrze i jedva čekaju da mu se izmakne stolica na vešalima.



Đukanović u autorskom tekstu u Blicu kaže da je takve Vučić na nedavnoj sednici GO SNS otresao, a „vi mu tapšali jer po vama posipa kofu fekalija koje ste zasluženo dobili“.



- Ozario sam se jer sam ukapirao da ipak se sve zna o vašim nedelima i marifetlucima, te da nisam uzalud godinama pričao u šta nam se stranka pretvara i da pošten i čestit svet u toj stranci crveni zbog vas. Džabe vam sva bogatstva i sva iskorišćavanja pozicije dok ste na vlasti kad vam je karakter nula - naveo je u otvorenom pismu i nastavio:

- Da vam je Vučić taj dan svima podelio kofu izmeta i rekao da pojedete pred kamerama, vi biste u slast to uradili i tapšali mu. Dobrim delom jer ste poltroni i drugačije ne umete da živite osim vazalno, a drugim delom jer mislite da ćete kroz taj aplauz sačuvati zadnjice u foteljama.



Bojan Klačar iz Cesida kaže da je Đukanović i ranije znao da isklizne iz dominantne ideologije SNS pošto u javnim nastupima insistira na direktnim porukama i ne libi se da uđe u raspravu:



- Novina je što su do sada u javnosti iz SNS slali poruke da su homogeni. Zasad nije poznato da li on govori u svoje ime ili u ime grupe naprednjaka koji misle isto kao on.



