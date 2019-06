OPŠTE RASULO MEĐU DEMOKRATAMA! OBRADOVIĆ KADRIRA PO DS: Boško naredio Lutovcu da šutne čoveka koji je otkrio Đilasova muljanja!

Lider Dveri i jedan od vođa Saveza za Srbiju (SZS) Boško Obradović počeo je da kadrira i po Demokratskoj stranci, otkriva Kurir!

Kako saznajemo, samo nekoliko dana nakon što je Obradović zatražio da neki lete iz DS, lider te stranke Zoran Lutovac je isključio Nenada Borovića, koji je razotkrio finansijske malverzacije Dragana Đilasa.

foto: Dado Đilas

Disciplinovanje

- Obradović je prošle nedelje tražio da neposlušne demokrate budu isključene iz DS, koji je deo SZS, i to se dogodilo. Demokrate su šutnule Borovića, koji se zamerio Đilasu jer je istraživao kako je svojevremeno vodio DS. Borović je sačinio izveštaj u kom je razotkrio neke Đilasove malverzacije i on mu to nije oprostio. Obradović i SZS su vršili strahovit pritisak na Lutovca da ga izbaci iz stranke, što je on ovih dana i učinio - kaže izvor Kurira i dodaje:

- SZS je tražio od Lutovca da se razračuna u svojim redovima s onima koji ne žele da se povinuju Obradoviću i Đilasu. Dušan Petrović je takođe jedan od onih koji svom snagom podržava disciplinovanje funkcionera DS koji se ne slažu s pasivnom politikom SZS.

Naš sagovornik dodaje da bi slična sudbina mogla da zadesi još neke viđenije demokrate, poput Nataše Vučković i Gordane Čomić.

Trn u oku

- Ispada da nam Obradović i Đilas kadriraju po DS. Bruka i sramota. Borović je u DS bio 23 godine, nije ovo zaslužio. Inače, zvanično je isključen jer je učestvovao u radu SO Ruma i Skupštine AP Vojvodina iako je na snazi bojkot, a nezvanično, svi znamo da je to urađeno jer je Borović bio trn u oku liderima SZS.

Demokrata Radoslav Milojičić Kena je rekao da Borović nije prekršio nijednu odluku GO DS i zahvalio je "svim časnim i poštenim ljudima koji su na sednici IO glasali protiv odluke o njegovom izbacivanju".

Dejan Vuk Stanković Upozorenje ostalima Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da su demokrate okupljene oko Lutovca izbacivanjem Borovića iz DS demonstrirale lojalnost sporazumu sa SZS.

- Istovremeno, poslato je upozorenje svim visokim funkcionerima kakva ih sudbina čeka ako nastave da iznose različite političke stavove od onih za koje se zalažu lideri SZS.

Kurir.rs/ Foto: Marina Lopičić, Filip Plavčić

