VUČIĆ O ENGELOVIM PORUKAMA SA SASTANKA: Rekao mi je da to što je veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želi da bude i naš! Nadam se da ćemo to u budućnosti moći i da vidimo

Nadam se da će poruke Eliota Engela u Prištini doprineti stvaranju uslova za nastavak dijaloga, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora u Beogradu sa američkim kongersmenom.

Vučić je preneo i da mu je Engel, koji važi za jednog od najaktivnijih i "najtvrđih" albanskih lobista u Vašingtonu, rekao "dobru rečenicu - da to što je veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želi da bude i prijatelj Srba".

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Nadam se da ćemo to u budućnosti moći i da vidimo", rekao je predsednik Vučić na vanrednoj pres konferenciji povodom situacije u vezi sa snabdevanjem na severu KiM.

Vučić je rekao da su on i Engel tokom današnjih razgovora izneli potpuno različite pozicije po pitanju odnosa prema KiM, ali da su imali korektan razgovor.

"On je jedan od najznačajnijih zagovornika nezavisnosti Kosova i protagonista nezavisnosti Kosova. Govorili smo koliko je važno da nastavimo razgovore i dijalog i da je to važno za dobre srpsko-albanske odnose i stabilnost u celom reigonu. Nadam se da će njegove poruke u Prištini doprineti ubrzanom stvanju uslova za nastavak dijaloga", kazao je Vučić.

Videćemo, dodaje, da li je to realno.

"Ali, što pre nastavimo dijalog, to će doprineti smanjivanju tenzija na celom KiM, a to je od značaja za sve nas i da te tenzije budu dramatično niže nego što je to slučaj danas", naglasio je predsednik.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Vučić je rekao da je sa Engelom razgovarao i o drugim temama, od slučaja braće Bitići do NATO agresije.

"Razgovarali smo svako iz svog ugla, ali na civilizovan način", rekao je Vučić.

On je istakao da je važno da Srbija održava kontakte sa Spoljnopolitičkim odborom američkog Kongresa i Engelom lično.

Predsednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD Eliota Engela SAD Eliot Engel jedan je od najaktivnijih i "najtvrđih" albanskih lobista u Vašingtonu.

(Kurir.rs/Tanjug)

