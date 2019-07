ŠUTANOVAC OPLEO PO OBRADOVIĆU: Boško je zec koji trči ispred kerova! Zašto nije ratovao za Kosovo kad je trebalo (VIDEO)

Bivši predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac žešće je odgovorio lideru Dveri Bošku Obradoviću koji ga redovno naziva "lažnom opozicijom".

- Boško je zec koji trči ispred kerova na trkama, on je napadao opoziciju u gradskoj kampanji više nego vlast - rekao je Šutanovac.

Njemu se ne dopadaju ni Obradovićevi ekstremni stavovi po pitanju Kosova.

foto: Marina Lopičić

- Boško Obradović ima neki kompleks od mene već izvesno vreme, naziva me i "šunatovcem". Njegova politika je za mene neprihvatljiva. On jeste član Saveza za Srbiju, ali svoju politiku očigledno nije prilagodio savezu. Nastupa ekstremno, čak mi se čini da je moja stranka stidljiva u odnosu na politiku koju je zastupala 30 godina, dok on poziva da se na Kosovu proglasi okupacija, da se pozovu ruske vojne snage. Za mene je to potpuno neprihvatljivo. Zanima me šta bi se dešavalo kad bismo zaista proglasili okupaciju Kosova i zašto on nije iskoristio mogućnost da bude ratnik na Kosovu u vremenu kad su bili ratovi, već sada priziva nove sukobe - upitao je Šutanovac gostujući na N1.

