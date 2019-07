VUČIĆ NA INSTAGRAMU: Investiraćemo 9,5 milijardi u srpska naselja u Metohiji i Kosovskom Pomoravlju

"Želimo da investicionim ciklusom od 9,5 milijardi dinara promenimo život ljudima. Investiraćemo u srpska naselja u Metohiji, ali i u Kosovsko Pomoravlje. Želimo svuda da vidimo napredak. Možemo to da učinimo jer imamo novca. Sve bi to bile prazne priče da nismo teškim reformama obezbedili uređenost javnih finansija".

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 9, 2019 at 3:08am PDT