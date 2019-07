"Sastanak je bio veoma važan, verujem u njegovu plodotvornost. Crkva ima pravo na svoje stavove, iako oni nekada nisu isti kao naši, važno je da ih čujemo, jer je Crkva pomagala naš narod svuda gde je on bio ugrožen, pa i na Kosovu i Metohiji. Hvala njegovoj Svetosti koji je pokazao veliku odgovornost." - predsednik Vučić nakon sednice redovnog godišnjeg zasedanja Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske pravoslavne crkve.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on May 13, 2019 at 11:12am PDT