ŠEŠELJ ALARMIRAO SRBIJU! Oni pričaju i pričaju a misle da im je veza zaštićena! ŠOKANTNE TVRDNJE lidera SRS o Slobodanu Miloševiću, Karadžiću i Mladiću

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je u jutarnjem programu Happy televizije da njega prisluškuju već 40 godina.

Šešelj je komentarišući jučerašnju izjavu unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović da su službe prisluškivale Aleksandra Vučića unazad petnaest godina, rekao da su svojevremeno prisluškivani Milošević, Karadžić i Mladić:

- Mene prisluškuju jedno 40 godina. Od kada je uspostavljen komunistički režim, uspostavljeno je prisluškivanje svih stvarnih i pretpostavljenih političkih protivnika, to su radile razne službe. Objavio sam celu jednu knjigu koja se zove „Prisluškivani telefonski razgovori“, to su samo stenogrami prisluškivanih telefonskih razgovora koje je meni Haški tribunal dao, tu su samo dva moja razgovora prisluškivana, a da vidite Miloševića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića... Oni pričaju, pričaju, još misle da im je veza zaštićena, muslimani su prisluškivali i dostavili Haškom tribunalu. Muslimani, Hrvati, Šiptari, svi prisluškuju. U Haškom tribunalu meni je Tužilaštvo dostavilo veliki broj dokumenata, koji su uzeti iz mog policijskog dosijea, ali i iz dosijea nekih drugih. Ja sam onda pismeno podneo zahtev Vladi Srbije da mi se dostavi moj policijski dosije. Ako su dostavili Tužilaštvu, zašto ne bi i meni?, rekao je Šešelj.

On je komentarisao i uslove u kojima kapetan Dragan izdržava svoju kaznu, istakavši da država Srbija može pomoći, jer je on potpuno nevin.

- Ja se nisam mnogo eksponirao prema kapetanu Draganu, ali sam nekoliko puta izjavio da je on potpuno nevin osuđen, on je osuđen za izmišljene krivice i ostajem pri tome! Država bi trebala da preduzme mere, jednostavno, da uceni pet-šest uhapšenih Hrvata za izmišljenu krivicu i da kaže pustite Dragana Vasiljkovića, a mi ćemo njih. On nije imao komandnu odgovornost u ratu i ni za jedno krivično delo ga ne mogu povezati. On se držao dobro i zbog toga su Hrvati dvostruko besni - rekao je Šešelj.

