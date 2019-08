JUTKA DANAS PRVI PUT PRED SUDOM U KRUŠEVCU: Počinje suđenje šerifu iz Brusa

Suđenje Milutinu Jeličiću Jutki, bivšem predsedniku opštine Brus, zbog polnog uznemiravanja Marije Lukić, biće nastavljeno danas u Osnovnom sudu u Kruševcu.

To će biti prvo ročište od kada je proces zbog različitih nepravilnosti izmešten iz bruskog suda i prebačen u sud u Kruševcu. Relativno brzo zakazivanje ročišta iznenadilo je Jeličićevu žrtvu Mariju Lukić.

Ona je izjavila da strahuje od eventualnog odlaganja i prolongiranja suđenja, ali da joj nadu daje to što je prvo ročište zakazano u kratkom roku, što u Brusu nije bio slučaj, već se na prvo suđenje čekalo oko godinu dana.

"Očekujem da će se ročišta održavati u razumnim vremenskum razmacima. Pošto se do sada odugovlačilo na najrazličitije načine, očekujem da sada sve ide dosta brže i da suđenja budu svakog meseca. Nadam se da će presuda biti do kraja godine", kaže Marija Lukić.

Odluku o premeštanju slučaja iz Brusa u Kruševac doneo je Vrhovni kasacioni sud jer je ocenio da je u Brusu došlo do podele određenog broja građana na one koji podržavaju okrivljenog i one koji podržavaju oštećenu, da su se građani okupljali ispred zgrade suda i da je među njima moglo da dođe do fizičkog obračuna.

(Kurir.rs/Tanjug/Blic/ FOTO: Marina Lopičić)

Kurir