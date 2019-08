ZBOG PROFITA SE SREĆE I SA CRNIM ĐAVOLOM: Ovo je albanski terorista s kojim je Zaev lumpovao

Albanski biznismen Turhan Rusi, kod koga su u subotu na privatnoj proslavi bili Ramuš Haradinaj, bivši premijer privremenih prištinskih institucija, i Zoran Zaev, premijer Severne Makedonije, svojevremeno je bio u organizaciji Crveni narodni front, koja se bavila, između ostalog, i terorizmom, a finansirao je i zlikovačku OVK.

Prema rečima Bože Spasića, bivšeg operativca DB, sastav družine ne treba da čudi jer, tvrdi, Haradinaj sada, i da hoće, ne sme da ukine takse na proizvode iz Srbije pošto Zaev i njegova albanska ekipa koriste situaciju i zarađuju na srpskoj patnji.

Razvojni put

Haradinaj i Zaev su bili kod Rusija na proslavi rođendana njegovog sina, a zajedničku fotografiju je na svoj Fejsbuk profil postavio upravo bivši premijer privremenih prištinskih institucija. Turhan Rusi nije poznat široj javnosti, a Spasić kaže da je on 1970. pobegao iz zemlje i otišao za Švajcarsku.

- Tamo, u Švajcarskoj, pridružio se Crvenom narodnom frontu - šiptarskoj organizaciji koja se bavila čak i terorizmom. Bio je blizak ljudima koji su hteli da stvore vladu KiM u egzilu, a davao je novac i za OVK. Relacija kretanja mu je bila Nemačka-Švajcarska, a jedno vreme smo imali podatak da je bio u SAD. Bavio se nekretninama, fudbalom, čak je jedno vreme imao i fudbalski klub - kaže Spasić.

On dodaje i da je Alji Ahmeti, predsednik DUI, veza Rusija sa Zaevim. Ahmeti se, nezvanično, smatra liderom Albanaca u Makedoniji. Ahmeti je sada Zaevljev koalicioni partner u vladi, ali je bio i u vladama pre njega.

foto: Marina Lopičić

Očekivano

Na pitanje otkud njih trojica zajedno, Spasić kaže:



- Ovde se radi o korupcionaškim poslovima. Ramuš Haradinaj sada ne sme da ukine takse na proizvode iz Srbije jer oni, Zaev i njegovi Šiptari, ubiru plodove, koriste tu situaciju. Nije čudo što se Haradinaj i Zaev sreću kod Albanca koji je korumpiran. Turhan Rusi se smatra jednim od najbogatijih Albanaca u zapadnoj Evropi.

Poslovni partneri... Ramuš Haradinaj i Zoran Zaev foto: Screenshot

Slučajno ili ne, tek tri dana nakon pomenute proslave Haradinaj je ponovio da neće odustati od taksa dok Srbija ne prizna Kosovo. On je rekao da „nema smisla dati kosovsko tržište Srbiji“ i da, do priznanja nezavisnosti, ne odustaje od ukidanja takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

- Kosovo mora zaključiti svoju državnost, porezom do priznanja. Nema smisla dati tržište Srbiji - kazao je Haradinaj.

U srpskim selima

OSVANULI GRAFITI OVK

Tokom vikenda u selima Bitinja, Popovce, Brezovica i na mestu Rakanovac, kod spomenika streljanim rodoljubima, osvanuli su grafiti „OVK“ i „Kosovo - Albanija“. Slučaj, koji je prijavljen policiji, uznemirio je Srbe na KiM, a reagovala je i nadležna kancelarija.

- Najoštrije osuđujemo ovaj bestijalni pokušaj da se Srbi u Štrpcu zastraše i pozivamo nadležne u pokrajini da reaguju kako bi se suzbilo šovinističko divljanje na KiM - navodi se u saopštenju.

