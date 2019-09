NARODNI POSLANIK SNS ISEČEN IZ EMISIJE: Televizija N1 cenzurisala Đukanovića! Ovim potezom HTELI DA SAKRIJU ISTINU O POSLOVANJU?

Narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović gostovao je na TV N1 u emisiji „Presing“ Jugoslava Ćosića, ali je iz snimka gostovanja, koji je postavljen na Jutjub, izbačen jedan deo, i to baš onaj deo gde se raspravljalo o poslovanju te televizije i njenim finansijama.



Ovim je prekršen novinarski kodeks, ali je reč i o brutalnoj cenzuri, ocenjuju sagovornici Kurira!



Zaprepašćenje



U delu koji je najpre izbačen, a potom - posle oštrih reakcija javnosti - ipak postavljen, Đukanović je upitao kako se isplaćuju plate za 140 zaposlenih na N1 s obzirom na dug od 7,5 miliona evra, na šta mu je Ćosić odgovorio da se finansiraju pozajmicama koje nisu protivzakonite. Na Đukanovićevu konstataciju da to onda znači da se finansiraju preko majke-firme, Ćosić je odgovorio potvrdno.



Poslanik SNS ističe za Kurir da je čudno što je izbačen baš onaj deo u kome se govori o poslovanju firme jer, kako kaže, nije im prijatno da se o tome priča.



- Teško mi je da poverujem da je slučajno, ali prihvatam izvinjenje. Posle onih silnih propitivanja želeo sam da nešto i ja pitam Ćosića, a ticalo se poslovanja njegove firme. Zaprepastio sam se kada se pojavio snimak na N1 kanalu, gde je tih poslednjih pet minuta isečeno - kaže Đukanović i dodaje:



- Takva vrsta cenzure nije viđena u istoriji. Želim da verujem da je to nenamerno učinjeno, da je greška urednika, međutim, čudno je da se do te mere potkrade greška. Kao sekirom isečeno, to je stvarno sramota.



Direktor televizije N1 Jugoslav Ćosić kaže da je u pitanju greška tehničke prirode koja je brzo ispravljena, pa je sporan deo postavljen na Jutjub. N1 se izvinila Đukanoviću.



Pokušaj opravdanja



- Nisam odmah video kada su objavili na Jutjub kanalu, reagovao bih odmah. To je potpuna budalaština, reprizirali smo istu emisiju iste večeri. U pitanju je najobičnija tehnička greška - objašnjava Ćosić.



Generalni sekretar UNS Nino Brajović kaže da je dobro što je N1 pravovremeno reagovala i ispravila tehničku grešku, te je time ispravila kršenje Kodeksa novinara.



- Obaveza novinara je da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost poštujući pravo javnosti da sazna istinu. Postavljenje na Jutjub kanal nepotpune emisije jeste kršenje Kodeksa. Međutim, ako je taj propust ispravljen, to ukazuje na nameru poštovanja Kodeksa novinara - ističe Brajović.



Ovaj slučaj nisu želeli da komentarišu NUNS, CINS, Krik... OLIVERA ZEKIĆ,SAVET REM TO JE SKANDAL foto: Damir Dervišagić N1 ne potpada pod nadležnost REM, oni su u okviru luksemburškog regulatornog tela za elektronske medije. Svako ima pravo da uređuje program kako želi, nije etički to što je izbačen deo koji je prethodno emitovan u lajvu. To je takva uređivačka politika. Ali da se nešto cenzuriše u 2019. godini, u vremenu kada se sve snima i prati, to je skandal.



IVANA VUČIĆEVIĆ,DIREKTORKA STUDIJA B PALI SU NA ISPITU foto: Beta Upravo oni koji za sebe tvrde da su najveći profesionalci pali su na ispitu Kodeksa novinara i izgubili svaki moralni kredibilitet da govore o standardima profesije. Smešno opravdanje o tome da je u pitanju tehnička greška ne zaslužuje komentar, jer je neverovatno da neko može do te mere da potceni građane Srbije i pomisli da je u to moguće poverovati.



NEBOJŠA KRSTIĆ, MARKETINŠKI STRUČNJAK ĆOSIĆ IZVUKAO DEBLJI KRAJ foto: Dado Đilas

N1 je cenzurisala svoju emisiju izbacivši deo u kom je Ćosić izvukao deblji kraj u debati s Đukanovićem. Potom su se vadili da je u pitanju greška. Ne očekujem da se oglasi nijedno novinarsko udruženje, jer su ona odavno prestala da se bave kvalitetom novinarstva i deluju kao parapolitičke organizacije.



MARKO MATIĆ, MEDIJSKA MREŽA ANTIDOT DEO PROPAGANDNOG RATA foto: Printkskrin Pokušaj brutalne cenzure na TV N1 dokaz je neprofesionalnog ponašanja rukovodstva te kuće i propagandnog rata koji vodi protiv vlasti. Postupak bez dileme spada u primere kršenja novinarske etike i profesionalnih standarda pokazao je da u slučaju televizije u vlasništvu Šolaka ne možemo govoriti o nezavisnom i objektivnom mediju, već o instrumentalizovanoj televiziji.



MARIO SPASIĆ, SAVET TRANSPARENTNOST POKAZALI NEMOĆ foto: Printkskrin

Ponašanje uređivačkog kolegijuma N1 pokazalo je potpunu nemoć nad argumentima koje je izneo Đukanović o proverljivim informacijama o poslovanju ove televizije. Prekršen je Etički kodeks novinara i ovo je neadekvatno ponašanje televizije, gde ono što im se ne dopada iseku bez ikakvog razloga i mimo svakog profesionalnog novinarskog standarda.

(Ekipa kurira / Foto:Printksrin)

Kurir