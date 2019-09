VUČIĆ POSLE SASTANKA U VATIKANU: SPC se pita za posetu pape Srbiji, ja bih voleo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Vatikanu sa Nјegovom svetošću papom Franciskom sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, evrointegracijama Srbije, regionalnoj i međunarodnoj saradnji. Predsednik Vučić je naglasio da je saradnja između Republike Srbije i Rimokatoličke crkve vrlo dobra i na izuzetno konstruktivnom nivou, uz obostrano uvažavanje. On je rekao da je Srbija dugoročno opredelјena da neguje i unapređuje odnose sa Svetom Stolicom, dodavši da ćemo naredne godine obeležiti 100 godina od uspostavlјanja naših diplomatskih odnosa. Tokom susreta, predsednik Vučić je istakao da odnose Republike Srbije i Svete Stolice odlikuje podudarnost stavova po značajnim međunarodnim pitanjima. Reč je, pre svega, o pitanju zaštite hrišćana i hrišćanskog nasleđa i unapređenju njihovih lјudskih prava. S tim u vezi, predsednik Vučić je ukazao na izuzetan značaj zaštite, poštovanja i unapređenja prava srpskog i ostalog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, zaštite i obnove srpskog verskog i kulturnog nasleđa na KiM, a posebno pravoslavnih crkava i manastira pod zaštitom UNESKO. „Izuzetno cenimo principijelnu poziciju Svete Stolice po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i razumevanja za poziciju Srbije utemelјenu na poštovanju međunarodnog prava“, naglasio je predsednik Vučić i zahvalio na konstruktivnom pristupu Svete Stolice po tom pitanju. „Srbija je čvrsto uverena da razgovori predstavlјaju jedini put za rešavanje svih otvorenih pitanja, zbog čega smo se i nakon uvođenja taksi, uzdržali od recipročnih mera i bilo kakvih poteza, koji bi dodatno otežali postojeće stanje. Naša strana nastavlјa sa konstruktivnim zalaganjem za pronalaženje održivog i kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije, isklјučivo putem dijaloga. Međutim, prištinska strana, povlačenjem iracionalnih jednostranih poteza i konstantnim provokacijama, onemogućava bilo kakav dijalog i dogovor“, naglasio je predsednik Vučić. Tokom razgovora sa Nјegovom svetošću papom Franciskom, predsednik Vučić je izrazio iskrenu zahvalnost Svetoj Stolici i papi Francisku na podršci koju pruža evropskim integracijama Srbije.

