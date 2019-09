DRAGAN ŠORMAZ UDARIO NA SOCIJALISTE: SPS je zreo za opoziciju, Dačić samo nosi mikrofon

U vladajućoj koaliciji, kako se približavaju parlamentarni izbori, izbijaju na videlo međusobna neslaganja koalicionih partnera.

Narodni poslanik SNS Dragan Šormaz kaže za Kurir da SPS treba da počne da stiče iskustvo opozicionog rada, te da su socijalisti licemeri koji se kite Slobodanom Miloševićem po potrebi, da su previše dobili, a nemaju nikakve rezultate.

Socijalisti su licemeri

- Moje mišljenje je, kao neko ko uopšte nije potreban za većinu u parlamentu, SPS drži previše ministarstava, javnih preduzeća, a i tu se nisu dobro pokazali, počevši od njihovog šefa Ivice Dačića. Ne vidim zašto bi on na putovanja nosio mikrofon. Težak život koji živimo rezultat je Tita, a naročito Slobodana Miloševića. Zameram im licemerje, pred strancima ne pominju Miloševića, a ovde ga veličaju. Ljudi su na vlasti od ‚45. do danas, osim kod Zorana Đinđića, znači, već 75 godina. Ajde neka budu sad opozicija - kaže Šormaz za naš list, a na opasku da Dačić radi na povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova, on je kazao:

- Sve radi Vučić i njegov tim, a on (Dačić) sedne u avion, ode na tri dana i potpiše sporazum.

Na pitanje šta kažu njegove kolege poslanici SNS kad im to kaže, da SPS ima previše resora, da nemaju rezultate, Šormaz navodi:

- Nije mali broj ljudi koji tako misle u SNS, ali i u celoj koaliciji.

Ijao, ko nam kaže...



Lider socijalista Ivica Dačić poručio je da je trenutno u SAD sa šefom SNS i da će ga pitati šta misli o svemu ovome.

- Reče Šormaz, koji je već 15 godina na vlasti, od 2000. i od 2012. do danas. I pri tome od 2004. do 2007. zahvaljujući SPS, pa što se tad nije setio toga da SPS treba da ide u opoziciju. Pošto sam u Njujorku zajedno s Vučićem, pitaću ga šta misli o tome, jer on nas je pozvao da zajedno radimo, a ne Šormaz. Predsednik Vučić najbolje zna ko je koliko zaslužan za povlačenje nezavisnosti Kosova - kaže Dačić za Kurir.

Za razliku od njega, Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS, nije birao reči.

- SPS je izvorna partija, narodna, vladaće 100 godina, odličan smo koalicioni partner. On nije moj nivo, mediokriteti i preletači su zadnji soj ljudi. Ne komentarišem izjave tupavih mediokriteta. Preletači zavise za kog gazdu rade i kad će tog gazdu da izdaju - naveo je Mrkonjić za naš list.

Novica Tončev

I OPOZICIJA JE ZA LJUDE foto: Filip Plavčić Funkcioner SPS Novica Tončev kaže da je i odlazak u opoziciju za ljude, politika je, dodaje, takav sport, a oni su to već jedanput preživeli.

- Da je cilj bavljenja politikom bitisanje u opoziciji, Šormaz prvi ne bi na vreme prešao iz DSS u SNS, već bi gradio staž kao ljuti opozicionar. I odlazak u opoziciju je za ljude, politika je takav sport, mi smo to već jedanput preživeli. Verujem da u Vladi ima ko da izmeri i politički i državnički doprinos socijalista od 2012. do danas i da koalicija SPS i SNS solidno funkcioniše na republičkom nivou - kaže on.

Palma

ŠORMAZ JE KO POCEPAN ŠPORET foto: Kurir Dragan Marković Palma, koalicioni partner SPS, kaže da je Šormaz kao stari šporet sa otpada.

- Ko će da kupi taj šporet toliko pocepan? On je sa mnom bio u kampanji kad su bili vanredni lokalni izbori, tada sam bio u koaliciji sa DSS. Šormaz je tada živeo u Smederevu i sa mnom je išao da obilazi sela. Odemo na pijacu, a seljaci jure da ga biju. Ja onda uđem na pijac i s narodom, a on se krije u kafani - kazao je Palma za Espreso.

